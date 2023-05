SAREPTA - Knapper geht es nicht!

Sarepta Therapeutics Inc. - WKN: A1J1BH - ISIN: US8036071004 - Kurs: 120,200 $ (Nasdaq)

Über die Anberaumung eines Expertenpanels im Vorfeld der Zulassungsentscheidung für das Medikament SRP-9001 von Sarepta in den USA berichtete stock3 vor gut zwei Monaten. Die Aktie notierte damals bei rund 120 USD. Dort lag auch der Schlusskurs vom Donnerstag. Anleger haben in der Zwischenzeit also unterm Strich nichts verpasst. Am Freitag war die Aktie aufgrund der Expertenberatungen sogar ausgesetzt. Inzwischen ist die Entscheidung bekannt.

Und so richtig weiterhelfen dürfte sie dem Markt nicht. Denn mit gerade einmal 8 zu 6 Stimmen hat sich das Expertenpanel für eine Zulassung der Therapie zur Behandlung der sogenannten Duchenne Muskeldystrophie, einer seltenen Muskelerkrankung, die bereits im Kindesalter beginnt und zu Muskelschwund führt, ausgesprochen. Knapper geht es folglich nicht.

Aus den Dokumenten herauszulesen war, dass viele Experten die Wirksamkeit von SRP-9001 anzweifeln. Eine Bestätigungsstudie, die aktuell läuft, könnte neue Erkenntnisse mit sich bringen. Die Resultate werden aber erst im Dezember erwartet. Bereits am 29. Mai wird die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Entscheidung über die Zulassung von SRP-9001 fällen. In der Regel folgt sie der Empfehlung des Expertenpanels. Da dessen Votum aber denkbar knapp ausgefallen ist, ist für den 29. Mai meiner Ansicht nach alles offen.

Fazit: Eine Zulassung von SRP-9001 wäre für Sarepta ein Quantensprung und könnte bereits im kommenden Jahr eine Milliarde USD zusätzlichen Umsatz und den Break-even mit sich bringen. Das Spitzenumsatzpotenzial sehen Analysten in den kommenden Jahren bei 3 bis 4 Mrd. USD. Eventtrader merken sich den 29. Mai vor.

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)