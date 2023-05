EQS-News: A.S. Création Tapeten AG mit ordentlichem Start ins Geschäftsjahr 2023. Erstes Quartal im Rahmen der Erwartungen.

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Quartalsergebnis

A.S. Création Tapeten AG mit ordentlichem Start ins Geschäftsjahr 2023. Erstes Quartal im Rahmen der Erwartungen.



16.05.2023 / 15:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

A.S. Création mit ordentlichem Start ins Geschäftsjahr 2023. Erstes Quartal im Rahmen der Erwartungen.

Die heutige Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG, Europas führendem Tapetenhersteller, wurde als Präsenzveranstaltung in Gummersbach abgehalten.

Keine Dividende für das Jahr 2022

Vor dem Hintergrund des schwierigen Geschäftsjahres 2022, das mit einem Verlust endete, beschloss die Hauptversammlung, für das vergangene Geschäftsjahr keine Dividende auszuschütten. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Jörn Kämper, dankte allen Beschäftigten von A.S. Création für ihr großes Engagement im zurückliegenden Geschäftsjahr. Vorstand und Aufsichtsrat wurden seitens der Hauptversammlung mit großer Mehrheit entlastet.

Ordentlicher Start ins Geschäftsjahr 2023

In der Hauptversammlung präsentierte der Vorstand die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023, dessen gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen von dem Rückgang der privaten Konsumausgaben in Folge der hohen Inflationsraten gekennzeichnet waren. Unter diesen ungünstigen Bedingungen verzeichnete A.S. Création in den ersten drei Monaten 2023 einen Rückgang der Konzernumsätze um 7,9 % von 39,7 Mio. € im Vorjahr auf 36,6 Mio. € im Berichts­zeitraum. Bei der Bewertung dieses Umsatz­rückgangs ist zu beachten, dass das erste Quartal des Vorjahres noch durch zwei Monate (Januar und Februar) gekennzeichnet war, die weitgehend unbeeinflusst von dem am 24. Februar 2022 begonnenen Angriff Russlands auf die Ukraine waren. Insgesamt bewegt sich die Umsatz­entwicklung im Rahmen der Planung für das Gesamtjahr 2023.

A.S. Création weist für die ersten drei Monate 2023 einen operativen Gewinn in Höhe von 0,4 Mio. € aus, der auf dem Vorjahresniveau liegt. Damit befindet sich A.S. Création nach den drei vergangenen Quartalen, die jeweils durch hohe operative Verluste gekennzeichnet waren, im ersten Quartal 2023 wieder leicht in der Gewinnzone. Diese Entwicklung wertet der Vorstand positiv, da in der Analyse der Ertragslage von A.S. Création im ersten Quartal 2023 die ersten Auswirkungen der begonnenen Restrukturierung und Neuausrichtung sichtbar werden. So lag die Rohertragsmarge, eine der wesentlichen Kennzahlen von A.S. Création, im ersten Quartal 2023 mit 48,0 % um 0,9 Prozentpunkte über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 47,1 %. Das ist das erste Mal seit sieben Quartalen (bzw. seit dem ersten Quartal 2021), dass das Niveau des Vorjahresquartals überschritten werden konnte.

Positiver Ausblick

Der Vorstand hat das laufende Geschäftsjahr als Übergangsjahr für A.S. Création eingeordnet, da das Jahr 2023 durch zwei grundsätzliche Schwerpunkte gekennzeichnet ist: die Umsetzung der innerhalb der Unternehmensgruppe begonnenen Restrukturierungsprojekte und die weitere Ausrichtung des Konzerns auf ein wertgetriebenes Umsatzwachstum. Das Jahr 2024 wird dann das erste Geschäftsjahr sein, in dem sich deren Auswirkungen über ein Gesamtjahr zeigen werden. Für A.S. Création ist der Start in dieses Übergangsjahr 2023 planmäßig verlaufen, da die Umsatz- und Ertragsentwicklung im ersten Quartal den Erwartungen entsprach. Daher hält der Vorstand an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2023 fest. Diese sieht für das Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzniveau zwischen 125 Mio. € und 134 Mio. € und ein operatives Ergebnis zwischen -2 Mio. € und +1 Mio. € vor.

Gummersbach, 16. Mai 2023

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Für Rückfragen:

Laura Balzer, Investor Relations, Telefon +49-2261-542 473, E-Mail: laura.balzer@as-creation.de

Die vollständige Zwischenmitteilung liegt für Sie bereit: Sie können sie entweder abrufen über

https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte oder unter folgender Adresse anfordern: A.S. Création Tapeten AG, Frau Börngen, Südstr. 47, D - 51645 Gummersbach,

Telefon +49-2261-542 350, E-Mail: investor@as-creation.de