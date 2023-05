HOME DEPOT - Umsatz- und Gewinnwarnung schickt Aktie auf Jahrestief

The Home Depot Inc. - WKN: 866953 - ISIN: US4370761029 - Kurs: 288,540 $ (NYSE)

Die US-Baumarktkette Home Depot hat heute den Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 (endet im Januar) präsentiert. Dass das neue Geschäftsjahr schwach verlaufen würde, war im Vorfeld kommuniziert worden. Nun scheint aber doch mehr Sand im Getriebe, als das Management ursprünglich gedacht hatte.

Die einschlägigen Portale berichten zum Teil sogar von einer historischen Verfehlung beim Umsatz. Schlechtes Wetter und fallende Holzpreise haben sich negativ auf die Erlöse ausgewirkt. Diese fielen im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahr von 38,91 auf 37,26 Mrd. USD. Analysten hatten mit 38,28 Mrd. USD über eine Mrd. USD mehr erwartet. Der Gewinn ging von 4,09 auf 3,82 USD je Aktie zurück. Damit toppte Home Depot die Konsensschätzung von 3,80 USD je Aktie.

CEO Ted Decker kommentiert: "Nach einer dreijährigen Periode beispiellosen Wachstums für unsere Branche, in der wir den Umsatz um 47 Mrd. USD gesteigert haben, gingen wir bereits davon aus, dass das Geschäftsjahr 2023 ein Jahr der Mäßigung für den Heimwerkermarkt in den USA darstellen würde. Unsere Umsätze im Quartal blieben dennoch hinter unseren Erwartungen zurück, getrieben durch Holzdeflation und ungünstiges Wetter, insbesondere in unserer westlichen Division, wo eine extreme Wettersituation in Kalifornien unsere Ergebnisse überproportional negativ beeinflusst hat."

Decker ist für das Gesamtjahr nun pessimistischer gestimmt. Der Umsatz soll gegenüber 2022 um 2 bis 5 % fallen, die operative Marge dürfte nur mehr eine Spanne zwischen 14,0 und 14,3 % erreichen. Zuvor hatte Decker mit 14,5 % kalkuliert. Der Gewinn dürfte zwischen 7 und 13 % zurückgehen, zuvor war nur ein einstelliger Rückgang prognostiziert worden.

Jahrestief erreicht

Vorbörslich fällt die Aktie um knapp 3 %. Damit rückt das Jahrestief bei 280,22 USD wieder näher. Darunter wäre die Korrektur der letzten Monate bestätigt und der wichtige Unterstützungsbereich zwischen 269,73 und 264,51 USD würde näherrücken. Dort könnte die Aktie antizyklisch wieder interessant werden. Prozyklisch wäre die Gefahr wohl erst über 311,50/312,95 USD gebannt und der Widerstandsbereich um 345 USD wieder erreichbar.

Fazit: Das Übergangsjahr bei Home Depot wird schlechter ausfallen als erwartet, die Aktie ist bereits seit Monaten ein Underperformer. Interessierte Anleger legen sich Kursalarme knapp unter die Marke von 270 USD.

Jahr 2022/23 2023/24e* 2024/25e* Umsatz in Mrd. USD 157,40 156,56 161,25 Ergebnis je Aktie in USD 16,69 15,74 16,77 KGV 17 18 17 Dividende je Aktie in USD 7,60 8,37 8,95 Dividendenrendite 2,63 % 2,90 % 3,10 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Home Depot-Aktie

