MorphoSys - Trendwende vollzogen!

„Wieder einen Blick wert“, titelten wir im April in Bezug auf die Morphosys-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 19. April). Diverse Indikatoren zeigten seinerzeit spürbare Verbesserungen. So kam es damals beim trendfolgenden MACD sowie beim RSI zu einem nahezu synchronen Einstiegssignal auf Monatsbasis. Letzterer konnte in der hohen Zeitebene zudem eine fast 5 Jahre alte Abwärtstrendlinie zu den Akten legen. Charttechnisch ist der Titel sogar einen ganz entscheidenden Schritt weiter als Mitte April, denn dank des Spurts über das Februarhoch bei 19,77 EUR liegt mittlerweile ein klassischer Doppelboden vor – definiert durch die beiden Lows bei 11,80/13,47 EUR. Selbst bei konservativer Ermittlung lässt sich das Anschlusspotenzial aus der beschriebenen Trendwende auf 6 EUR taxieren. Das daraus resultierende Kursziel von mindestens 25 EUR harmoniert bestens mit den Hochs vom Oktober und August vergangenen Jahres bei 24,63/24,77 EUR. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe: Um die untere Umkehr nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das o. g. Hoch bei 19,77 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

MorphoSys (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MorphoSys

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.