PayPal: Kursabschwung sorgt für niedrige Multiples!

Gemessen am Umsatz erfolgten im vergangenen Jahr fast 30 Prozent aller Onlinekäufe über Paypal. 2021 hatte Paypals Umsatzanteil bei gut 28 Prozent gelegen. Die neuen Zahlen belegen auch, dass Paypal inzwischen beliebter ist als der Kauf auf Rechnung, der jahrelang in Deutschland beim Onlineshopping die favorisierte Bezahlart war. Wie beliebt Paypal mittlerweile ist, zeigen auch die deutschen Nutzerzahlen: Der US-Onlinebezahldienst zählt hierzulande nach eigenen Angaben rund 33 Millionen Kunden, gut 29 Millionen davon dürften private Kundinnen und Kunden sein. Zuletzt hatte sich das Wachstumstempo bei Paypal abgeschwächt. Erst am Montag, dem 8. Mai, hatte eine schwache Prognose bei Veröffentlichung der Quartalszahlen die Aktie um fast 13 Prozent ins Minus geschickt. Über die Jahre hinweg hat Paypal aber weltweit wie auch in Deutschland viele neue Nutzer gewonnen.

Zum Chart

Das erwartete KGV 2023 liegt aufgrund des starken Gewinneinbruchs trotz des Kursrückgangs aktuell bei 17,73. Dabei hat der Kurs von PayPal in der Spitze von Ende Juli 2021 bis Ende Juni 2022 um über 78 Prozent nachgegeben. Darüber hinaus rechnet das Management bis ins Jahr 2025 abermals mit einem Gewinnwachstum. Für das Jahr 2025 ist wieder ein erwartetes KGV von aktuell 12,59 geplant. Charttechnisch betrachte sieht es auch gut für die Aktie aus. Nach dem Trendbruch Mitte Juli 2022 verzeichnete die PayPal-Aktie einen kurzen Kursanstieg bis auf 101,89 US-Dollar. Auf diesem Level wurde der Widerstand mehrmals getestet und ein leicht sinkender Kursverlauf gestartet. Am Ende dieser Korrektur wurde die Unterstützung bei 67,08 US-Dollar unterschritten. Die Aktie notiert wieder zu Kursen wie im September 2017. Der Unterschied liegt im Gewinn pro Aktie, der im Jahr 2023 bedeutend höher ausfallen wird. Im Jahr 2017 wurde ein Gewinn pro Aktie von 1,36 US-Dollar gemeldet, 2023 wird ein Gewinn von 3,21 geplant. Summa summarum ist PayPal besser aufgestellt als vor 6 Jahren. Ein Wermutstropfen könnte ein Erfolg von Apple Pay sein.