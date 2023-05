Vodafone baut Arbeitsplätze ab und kündigt Dividende an

Der britische Telekomkonzern Vodafone Group PLC (ISIN: GB00BH4HKS39) wird eine Schlussdividende von 4,5 Eurocent je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 4. August 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 8. Juni 2023. Vodafone zahlt seine Dividende halbjährlich aus.

Insgesamt werden damit für das letzte Geschäftsjahr (31. März 2023) 9 Eurocent je Aktie ausgeschüttet. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Dividende damit unverändert. Vodafone-Chefin Margherita Della Valle zeigte sich mit den am Dienstag vorgelegten Geschäftszahlen unzufrieden. Vodafone müsse sich verändern, da die Leistungen nicht gut genug seien, so Della Valle weiter. In den kommenden drei Jahren sollen weltweit 11.000 Arbeitsplätze abgebaut werden.

Der Umsatz von Vodafone stieg im letzten Geschäftsjahr (2022/23) um 0,3 Prozent auf 45,7 Mrd. Euro, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Der operative Gewinn (EBITDA) auf bereinigter Basis fiel um 1,3 Prozent auf 14,7 Mrd. Euro. Dies lag an höheren Kosten und dem schlechterem wirtschaftlichen Ergebnis in Deutschland. Für das laufende Fiskaljahr 2024 wird ein Rückgang des Free Cashflow (Mittelzufluss) auf 3,3 Mrd. Euro (2023: 4,8 Mrd. Euro) erwartet.

