Aktien New York Ausblick

Wall Street wird mit Verlusten erwartet - Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Mikhail Leonov/Shutterstock.com

Nach zwei starken Tagen in Folge dürfte der Dow Jones Industrial wieder unter Druck geraten. Als Belastung sollte sich am Donnerstag der überraschend starke Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli erweisen. Dadurch erhielten die jüngsten Hoffnungen bezüglich einer Senkung der Leitzinsen im September einen kleinen Dämpfer.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 44.784 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,6 Prozent im Minus erwartet.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Cisco im vorbörslichen US-Handel um zwei Prozent. Der Netzwerk-Ausrüster hatte mit einem zurückhaltenden Ausblick Hoffnungen von Anlegern mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI) enttäuscht.

Die Anteilsscheine von Coherent sackten im vorbörslichen Geschäft gar um 19 Prozent ab. Das Halbleiterunternehmen hatte ebenfalls einen enttäuschenden Ausblick präsentiert, der laut einigen Analysten auf eine Verlangsamung im Bereich der künstlichen Intelligenz hindeutet.

Für die Papiere von Deere ging es vorbörslich um mehr als sechs Prozent nach unten. Der Landmaschinenhersteller hatte die Obergrenze seiner Prognosespanne für den Jahresüberschuss gesenkt. Eine Rekordernte bei Mais in den USA mit sinkenden Preisen und die unsichere Nachfrage nach Getreide angesichts der internationalen Handelskonflikte trüben die Marktaussichten weiter ein./

