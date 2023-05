Aktien New York: Zuversicht im Schuldenstreit sorgt für deutliche Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Der wieder zunehmende Optimismus im Schuldenstreit hat die US-Börsen am Mittwoch beflügelt. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des Konflikts äußerte sich Präsident Joe Biden zuversichtlich. Zwar sei an einigen schwierigen Themen noch viel zu arbeiten. Er sei jedoch optimistisch, "dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, parteiübergreifenden Haushaltsvereinbarung gebe".

Zuvor hatten bereits der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy von positiven Zeichen beim Treffen mit Biden im Weißen Haus gesprochen. Kevin McCarthy sagte, das Erreichen einer Einigung in dieser Woche sei "machbar". Der Chef der Bank JPMorgan, Jamie Dimon, ergänzte, die US-Regierung werde "wahrscheinlich" nicht in Zahlungsverzug geraten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial zog um 1,32 Prozent auf 33 446,48 Punkte an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,26 Prozent auf 4161,83 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,24 Prozent auf 13 592,80 Punkte.

In einigen Tagen droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung, sofern sich Bidens Regierung nicht mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständigt. Finanzministerin Janet Yellen warnte, ein Ausfall könnte bereits am 1. Juni eintreten.

Mit Blick auf die Einzelwerte kamen gute Nachrichten von der Regionalbank Western Alliance Bancorp. Das Institut hatte bekannt gegeben, dass die Einlagen seit dem Quartalsende um mehr als zwei Milliarden US-Dollar gestiegen seien. Die Regionalbank habe Stabilität in einem unsicheren operativen Umfeld bewiesen, schrieben die Analysten von Bloomberg Intelligence, Herman Chan und Sergio Ferreira, und sehen Western Alliance nun als gut aufgestellt an.

Die Anteilsscheine der Regionalbank Western Alliance schnellten um fast 14 Prozent hoch, jene der PacWest Bancorp kletterten gar um gut 22 Prozent nach oben. Beide Werte waren im Zuge der US-Regionalbankenkrise unter Druck geraten, nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März und dem Notverkauf der First Republic.

Der Elektroautobauer Tesla will erstmals in der Firmengeschichte Werbeanzeigen für seine Modelle schalten. "Wir werden ein bisschen Werbung ausprobieren und schauen, wie es läuft", kündigte Konzernchef Elon Musk bei Teslas Aktionärstreffen an. Angesichts hoher Nachfrage hatte Tesla bezahlte Anzeigen lange nicht nötig. Dieses Jahr senkte das Unternehmen mehrfach die Preise wegen einer schleppenden Nachfrage. Die Tesla-Papiere zogen um gut vier Prozent an.

Die Aktionäre der Triumph Group freuten sich über ein Plus von gut 15 Prozent. Der Luft- und Raumfahrtzulieferer hatte für das abgelaufene Quartal einen um Sondereinflüsse bereinigten Gewinn gemeldet, der die durchschnittliche Analystenprognose klar übertroffen hatte. Der Umsatz legte moderat zu./la/ngu