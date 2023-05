AMGEN/HORIZON - Übernahme in Gefahr!

Horizon Therapeutics PLC - WKN: A12B8E - ISIN: IE00BQPVQZ61 - Kurs: 96,340 $ (Nasdaq)

Welche Probleme es mit Großübernahmen geben kann, zeigt das Beispiel Microsoft/Activision Blizzard eindrucksvoll. Aber auch im Biotechsegment läuft es nicht immer rund. Wie gestern bekannt wurde, stellt sich die US-Kartellbehörde FTC gegen eine Übernahme von Horizon Therapeutics durch Amgen.

In der Begründung heißt es, durch die Übernahme von Horizon würde sich Amgen mit Tepezza und Krystexxa zwei Medikamente ins Boot holen, die in ihren Indikationen eine Monopolstellung innehaben. Durch die Bündelung von Medikamenten, bei der es darum geht, Rabatte auf Produkte wie beispielsweise Enbrel zu konditionieren als Gegenleistung dafür, dass Amgen-Medikamente bevorzugt auf den Listen für abgedeckte Medikamente in verschiedenen Märkten auftauchen, hätte sich Amgen in der Vergangenheit bereits große Vorteile gegenüber der Konkurrenz verschafft. Im Falle von Tepezza und Krystexxa befürchtet die FTC nun Ähnliches.

In einem Statement reagiert Amgen: "Amgen ist von der Entscheidung der FTC enttäuscht und setzt sich weiterhin für den Abschluss dieser Übernahme ein, die Patienten mit sehr schweren seltenen Krankheiten in den USA und auf der ganzen Welt erhebliche Vorteile bringen wird." Und weiter: "Die von Amgen und Horizon angebotenen Arzneimittel behandeln im Allgemeinen unterschiedliche Krankheiten und Patientengruppen und es gibt keine wettbewerbsbedenklichen Überschneidungen. Die Behauptung der FTC, dass Amgen diese Medikamente irgendwann in der Zukunft „bündeln“ könnte, ist völlig spekulativ und spiegelt nicht die reale Wettbewerbsdynamik wider, die hinter der Bereitstellung von Medikamenten für seltene Krankheiten für Patienten steckt. Wir haben uns verpflichtet, die als Problemkandidaten angesprochenen Horizon-Produkte nicht zu bündeln. Die Kommission beschloss jedoch dennoch, diesen Weg weiterzuverfolgen. Darüber hinaus sind uns keine früheren Akquisitionen bekannt, die aufgrund einer Bündelungstheorie blockiert wurden."

Die hochpreisigen Produkte Tepezza und Krystexxa haben Horizon zum Durchbruch verholfen. Analysten schätzen, dass die EBIT-Margen des Konzerns in den kommenden Jahren von unter 40 % auf über 50 % anziehen könnten.

Fazit: Die Horizon-Aktie hat inzwischen die Gewinne nach der Amgen-Übernahmemeldung komplett abgegeben. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme gesunken ist, bleibt die Aktie interessant. Denn das Unternehmen wird aktuell mit 22 Mrd. USD bewertet, dürfte 2023 aber einen Umsatz von 3,8 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 5 USD erzielen. Das KGV liegt demnach unter 20, was im Biotech-Bereich für einen Wachstumstitel nicht abgehoben erscheint. Mit oder Übernahme dürfte Horizon also seinen Weg gehen.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 3,63 3,83 4,48 Ergebnis je Aktie in USD 4,99 4,98 6,47 Gewinnwachstum -0,20 % 29,92 % KGV 19 19 15 KUV 6,1 5,7 4,9 PEG neg. 0,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Horizon Therapeutics Übernahme

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)