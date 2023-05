EQS-News: ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022



17.05.2023 / 09:56 CET/CEST

Hamburg, den 17. Mai 2023. Die ALBIS Leasing AG, (WKN: 656940, ISIN: DE0006569403), hat am 17. Mai 2023 den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Dieser steht ab sofort unter



Das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2022 hatte ALBIS bereits am 4. Mai 2023 kommuniziert:





Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing AG

Anke Thielemann

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 401

M +49 (0) 173 8581291

