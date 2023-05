Finanzierungskosten belasten Grand City Properties

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties hat im ersten Quartal die höheren Finanzierungskosten zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis (FFO 1) ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 46,96 Millionen Euro zurück, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Unter dem Strich machte der Immobilienkonzern wegen einer geringeren Bewertung seiner Immobilien einen Verlust von knapp 12 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Grand City Properties noch einen Gewinn von 46,5 Millionen Euro ausgewiesen. Die Mieterlöse stiegen hingegen in den ersten drei Monaten um vier Prozent auf knapp 101,4 Millionen Euro. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Management um Unternehmenschef Refael Zamir./mne/tih