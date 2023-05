Versicherer Zurich wächst im Kerngeschäft dank Preiserhöhungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group ist mit einem kräftigen Prämienanstieg im Kerngeschäft ins Jahr gestartet.

In der Schaden- und Unfallversicherung legten die Prämieneinnahmen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum währungs- und akquisitionsbereinigt um zehn Prozent auf 11,97 Milliarden Dollar zu, wie der Versicherungskonzern am Mittwoch mitteilte. "Wir erzielten ein robustes Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung mit einem zweistelligen Anstieg der Prämien in Nordamerika, welcher hauptsächlich auf Prämiensatzsteigerungen zurückzuführen war", erklärte Finanzchef George Quinn. Die zugrundeliegenden Margen im Firmenkundengeschäft hätten sich weiter verbessert. Die Preise ziehen Quinn zufolge stärker an als von Zurich erwartet.

Das Neugeschäft in der Lebensversicherung legte stark zu: Der Barwert des Neugeschäfts stieg im Zeitraum Januar bis März um 23 Prozent auf 4,16 Milliarden Dollar. Die Margen sein jedoch kurzfristig durch den Geschäftsmix beeinträchtigt worden. Das Unternehmen treibt zudem die Neuausrichtung des Geschäfts voran: Mit Resolution Life Group wurde eine Rückversicherung für einen Lebensversicherungsbestand abgeschlossen. Diese Vereinbarung führt Zurich zufolge zu einem Erlös nach Steuern von 1,8 Milliarden Dollar. Zudem wird ein Bestand an Rentenversicherungspolicen in Chile an die Gesellschaft Ohio National Seguros de Vida verkauft.

Zurich wolle die durch die Transaktionen freigesetzten Mittel ins organische Wachstum investieren, sagte Finanzchef Quinn. Ein neuer Aktienrückkauf sei nicht vorgesehen. Der laufende Rückkauf eigener Titel für 1,8 Milliarden Franken soll bis zum Ende dieses Quartals abgeschlossen werden.

Zurich verfügt nach eigenen Angaben über eine sehr starke Kapitalposition. Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test (SST) lag Ende März bei geschätzt 258 Prozent.

Der Quartalsbericht wurde erstmals auf Basis des neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 erstellt. Gewinnzahlen gibt der Konzern nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.

