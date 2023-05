SAP - Ausbruchschance sollte unbedingt genutzt werden

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 123,040 € (XETRA)

Von fundamentaler Seite betrachtet haben Anleger bei SAP auf die Veröffentlichung der neuen mittelfristigen Unternehmensziele bislang positiv reagiert und die weitgehend positive Einschätzung einer ganzen Reihe von Analystenhäusern unterstreicht die gute Verfassung des Unternehmens.

Aufwärtstrend weiter tonangebend

Charttechnisch versucht sich die Aktie weiterhin an einem Anstieg über den zentralen Widerstand bei 125,40 EUR. Nach dem Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie Ende März und dem Pullback an die Unterstützung bei 112,78 EUR hatten die Quartalszahlen am 21. April einen satten Kurssprung ausgelöst, der an diese Hürde und das Fibonacciziel bei 124,66 EUR führte.

Dieser Bereich muss - auch unter Einbeziehung des Dividendenabschlags vom 12. Mai - weiterhin überwunden werden, um von einer Fortsetzung des Anstiegs bis 129,74 EUR ausgehen zu können. Am Hoch des Jahres 2021 bzw. knapp darüber bei 131,00 EUR könnte eine übergeordnete Korrektur starten. Sollten beide Hürden aus dem Weg geräumt werden, stünde dagegen eine Aufwärtsbewegung bis 138,00 EUR an.

Unter 117,49 EUR droht Ungemach

Die Chance auf eine Fortsetzung des im September 2022 begonnenen Aufwärtstrends wäre erst bei einem Bruch des 61,8 %-Fibonaccilevels der Kaufwelle seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen zunichtegemacht: Unterhalb von 117,43 EUR wäre der Kurssprung von Ende April neutralisiert und die SAP-Aktie dürfte auch die Aufwärtstrendlinie unterschreiten und bis 112,78 und 108,12 EUR fallen. Selbst die Korrektur des ganzen Anstiegs seit Ende Januar wäre dann nicht mehr auszuschließen.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)