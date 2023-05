Silber: Abwärtstrend intakt, aber...

Im Bereich um 23,27 oder den EMA 200 bei 22,79 US-Dollar wird beim Silber-Future eine Stabilisierung erwartet, in diesem Fall könnte eine Gegenposition auf steigende Kurse aufgebaut werden. Zunächst an 23,49 US-Dollar, darüber an grob 24,15 US-Dollar. Dies allerdings nur als technische Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste. Sollte sich die Talfahrt unter den EMA 200 fortsetzen und das Edelmetall unter 22,59 US-Dollar abrutschen, müssten weitere Verluste auf 21,42 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

Fazit

Sobald sich an den genannten Kursmarken um 23,27 bzw. 22,79 US-Dollar eine Stabilisierung abzeichnet und der Silber-Future zur Oberseite abdreht, könnten erste spekulative Long-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU41MB aufgebaut werden. Am Beispiel einer Trendwende am EMA 200 und einem anschließenden Anstieg an 23,27 US-Dollar ließe sich bereits eine Renditechance von 55 Prozent erzielen. Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei 1,19 Euro. Wegen des noch recht spekulativen Ansatzes sollten sich allerdings nur sehr erfahrene Händler an diese Idee wagen.