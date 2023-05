Continental verkauft Reifenwerk in Russland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hamburg (Reuters) - Auch Continental trennt sich von einem Großteil seiner Aktivitäten in Russland.

Die Fabrik für Pkw-Reifen in Kaluga südwestlich von Moskau sei an den russischen Investor S8 Capital veräußert worden, teilte der Dax-Konzern aus Hannover am Montag mit. Die Transaktion sei bereits von den russischen Behörden genehmigt worden. Der Käufer habe die Übernahme der rund 1100 Beschäftigten in dem Werk zugesichert. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Außerdem trennt sich Continental von einem Gemeinschaftsunternehmen mit der Firma Mettem zur Produktion von Tachos in Tschistopol. Der Verkaufsprozess befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Konzerntochter ContiTech strebe zudem den Rückzug aus einem Vertriebsbüro in Moskau an.

(Bericht von Jan C. Schwartz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)