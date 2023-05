Zoom schlägt Erwartungen deutlich

Heute im nachbörslichen US-Handel hat Zoom seine Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q1/23 Zoom im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 1,1 Mrd. USD 1,08 Mrd. USD 1,07 Mrd. USD Gewinn je Aktie 1,16 USD 0,99 USD 1,03 USD

Zoom vermeldete rund 215.900 Geschäftskunden, was rund 9 Prozent mehr sind als im Vorjahresquartal. Mit 3.580 Kunden hat Zoom in den letzten 12 Monaten über 100.000 USD verdient. Das ist ein Plus von 23 Prozent.

Die Zoom-Aktie profitierte von den guten Zahlen und sprang kurz nach der Bekanntgabe um über 5,4 Prozent auf 75,27 USD. Weitere Impulse könnten von der Analystenkonferenz kommen, bei der sich um 23 Uhr MEZ das Management zu den Zahlen äußert.