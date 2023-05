DAX weiter in Konsolidierung, NVIDIA & Netflix schon zu teuer? Tesla & Monster

Nachdem der DAX ein neues Allzeithoch am Freitag erzielt hatte, steht die Konsolidierung im Fokus der Marktteilnehmer. Entsprechend ruhig ist der Handel am Montag mit einer Spanne von 70 Punkten gewesen. An den Tiefs des Wochenauftaktes notiert der DAX nun zum Start in den Dienstag und wartet auf weitere Impulse. Insbesondere die Einkaufsmanagerindizes könnten für die verschiedenen Regionen für neue Ideen sorgen, welche außerhalb der Charttechnik zu Entscheidungen führen.

An Einzelwerten ist erst einmal die News zu Tesla, Autos zukünftig schneller laden zu können sowie der Werksbau in Indien ein Thema, was am Markt interpretiert werden muss. Der Elektroauto-Pionier schafft es weiterhin, Akzente zu setzen. Auch wenn das letzte Jahr für die Aktien keinen starken Aufschwung brachten, ist die langjährige Performance jedoch sehr beeindruckend.

Noch stärker lief es jedoch für den Getränkehersteller Monster Beverage. Die Marke "Monster" ist auch in Deutschland bekannt und ein wichtiger internationaler Sponsor bei vielen Sportevents. Was macht das Unternehmen so besonders?

Bei NVIDIA ist dies bekannt und so werten wir einen Tag vor den Quartalszahlen das Thema Künstliche Intelligenz und die Rolle von NVIDIA noch einmal gemeinsam aus.

Vierter Wert ist Netflix, die mit ihrer Ausrichtung auf Bezahlabos einen wichtigen Schritt zur Umsatzsteigerung vollziehen konnten. Das Chartbild gleicht anderen Technologiewerten und notiert nahe des Jahreshochs. Vom Allzeithoch aus betrachtet ist Netflix im Gegensatz zu NVIDIA jedoch noch rund 50 Prozent entfernt.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

