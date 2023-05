Eagle Materials hält die Dividende stabil

Der amerikanische Baumaterialien-Hersteller Eagle Materials Inc. (ISIN: US26969P1084, NYSE: EXP) schüttet am 14. Juli 2023 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents aus. Record date ist der 16. Juni 2023.

Damit zahlt der Konzern auf das Jahr gerechnet 1,00 US-Dollar an die Investoren. Die Dividendenrendite von Eagle Materials liegt beim aktuellen Börsenkurs von 167,11 US-Dollar (Stand: 22. Mai 2023) bei 0,60 Prozent.

Die Eagle Materials Inc. hat ihren Firmensitz in Dallas im US-Bundesstaat Texas und produziert und vertreibt Zement, Gips, Sperrhölzer, Pappe, Beton und Betonzuschlag sowie Stützmittel für Öl und Gas. Im vierten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 470,13 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 413,12 Mio. US-Dollar), wie am 18. Mai 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 100,36 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 74,32 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 25,79 Prozent im Plus (Stand: 22. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 6,03 Mrd. US-Dollar.

