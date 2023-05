Paypal-Aktie mit Bodenbildungsversuch

Nach den am 8. Mai nachbörslich publizierten Quartalszahlen ging die Paypal-Aktie in den freien Fall über und verlor innerhalb weniger Tage zeitweise gut 20 Prozent an Wert. Was war passiert?

Das Unternehmen konnte mit seinen Quartalszahlen sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzschätzungen teils deutlich schlagen, allerdings wurde der Ausblick gesenkt. Grund genug für einige Marktteilnehmer, den Verkaufsknopf ordentlich zu malträtieren.

Hoffnungsschimmer für die Käufer

Nach einer mehrtägigen Stabilisierungsphase im Bereich 60,40 bis 61,50 USD gab es gestern eine erste nennenswerte Aufwärtsreaktion in der Aktie. Das Tagesvolumen ließ zwar ein wenig zu wünschen übrig, dennoch hat die Aktie auf Grund des etwas übertriebenen Abverkaufs nach den Zahlen kurzfristig Erholungspotenzial.

Fazit:

Nach dem heftigen Abverkauf im Anschluss an die Quartalszahlen probiert sich die Aktie kurzfristig an einer Bodenbildung. Für die kommenden Handelstage besteht zunächst weiteres Erholungspotenzial in den Bereich des Horizontalwiderstands um 67,00 bis 68 USD. Ein Überwinden dieser Zone per Tagesschluss würde weiteres Erholungspotenzial Richtung 75 USD eröffnen. Bis dahin steht die Erholung zunächst allerdings erst einmal auf tönernen Füßen.