ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Puma SE auf 'Buy' - Ziel runter auf 60 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Puma SE von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 70 auf 60 Euro gesenkt. Die Aktie des Sportartikelherstellers notiere derzeit mit einem Abschlag von rund 27 Prozent zur Konkurrenz, begründete Analyst Volker Bosse seine Kaufempfehlung in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das reduzierte Kursziel begründete er mit seinen nach unten geschraubten Ergebnisprognosen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / 14:06 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

