EQS-News: UET United Electronic Technology AG startet mit 40 % Umsatzwachstum ins Geschäftsjahr 2023

UET United Electronic Technology AG startet mit 40 % Umsatzwachstum ins Geschäftsjahr 2023



26.05.2023 / 10:00 CET/CEST

Umsatz im ersten Quartal auf 15 Mio. EUR gestiegen

Auftragsbestand mit 57,4 Mio. EUR auf höchstem Wert seit dem Jahr 2010

EBIT mit 0,9 Mio. EUR positiv und um 1,4 Mio. EUR höher als im Vorjahreszeitraum

Zweistelliges Wachstum im Geschäftsjahr 2023 erwartet

Die UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, erhöht Umsatz und Ertrag im ersten Quartal im Geschäftsjahr 2023. Mit starker Nachfrage nach Systemen und Dienstleistungen zum Ausbau von Netzen der kritischen Infrastruktur wurde in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023 ein Umsatzwachstum von 40 % erzielt. Der konsolidierte Gruppenumsatz im ersten Quartal 2023 beträgt 15,123 Mio. EUR, nach 10,737 Mio. EUR im ersten Quartal 2022. Das abgeschlossene Projekt zur Erhöhung der Stabilität der Lieferketten trägt zur Ertragssteigerung bei. Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) belief sich im ersten Quartal auf insgesamt 0,911 Mio. EUR. In den ersten drei Monaten konnte das EBIT um insgesamt 1,398 Mio. EUR gegenüber der gleichen Vorjahresperiode erhöht werden (Vorjahr: -0,487 Mio. EUR). Der Auftragseingang stieg zu Beginn des Geschäftsjahres noch einmal an und beträgt zum 31. März 57,4 Mio. EUR, im Vergleich zu 52,5 Mio. EUR per Ende Dezember 2022. Für die UET-Gruppe ist dies der höchste Wert seit dem Jahr 2010. „Wir sind in das laufende Geschäftsjahr sehr gut gestartet und profitieren als Netzwerkausrüster von den Ausbauprojekten unserer Kunden in Europa und Lateinamerika. Vor diesem Hintergrund rechnen wir für das Gesamtjahr mit wachsenden Erlösen und gesteigerten Erträgen“, sagt CEO Werner Neubauer. Für 2023 erwartet die UET-Gruppe ein zweistelliges Umsatzwachstum und ein positives, gesteigertes Ergebnis. Über die UET United Electronic Technology AG Die UET United Electronic Technology AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt. Die UET-Gruppe und ihre Unternehmen ermöglichen den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die UET-Gruppe ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland. Die UET-Gruppe notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht Ländern erwirtschafteten 2022 bei einem Wachstum von 17 % einen Umsatz von rund 49 Millionen Euro. Kontakt: UET United Electronic Technology AG D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82 Sebastian Schubert, Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 7777550 E-Mail: investor@uet-group.com

