ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel hoch auf 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 95 Euro angehoben. Die Aktien des Waferherstellers preisten bereits einen Großteil negativer Nachrichten ein, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf den im ersten Quartal gesenkten Ausblick. Zudem gebe es erste Anzeichen, dass der Geschäftszyklus die Talsohle erreicht haben könnte. Die Chiphersteller bauten ihre Produktionskapazitäten bereits aus. Trotz des guten Laufs der vergangenen zwei Wochen seien die Aktien zudem immer noch niedrig bewertet./gl/ag

