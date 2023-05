Christian Schmidt alias Smitty Finance - Tesla, Amazon & Alphabet - Lohnt sich jetzt der Einstieg bei diesen Aktien?

Lohnt sich derzeit ein Einstieg bei den Big-Tech-Aktien?

Die Aktien der Big-Tech Unternehmen haben in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen wie kaum andere. Und auch in diesem Jahr bleiben sie ein heiß diskutiertes Thema. Wieso das so ist, verdeutlicht die nachfolgende Tabelle, die die bisherigen YTD-Renditen der Unternehmen zeigt.

Unternehmen YTD-Rendite Tesla +54% Alphabet +39% Amazon +40% Meta +113% Nvidia +167% Apple +33% Microsoft +37%

Doch trotz der beeindruckenden Kurssteigerungen in diesem Jahr sind die Big-Tech Unternehmen keineswegs unumstritten. So ist beispielsweise Tesla seit jeher ein kontrovers diskutiertes Thema und Elon Musk scheint mehr Zeit mit Twitter als mit dem Autobauer selbst zu verbringen. Bei Alphabet gibt es Bedenken, seitdem ChatGPT veröffentlicht wurde. Viele stellen das gesamte Geschäftsmodell in Frage und diskutieren, ob die Google-Suche in naher Zukunft überhaupt noch relevant sein wird.

Grund genug sich die Aktien der Big Tech Unternehmen einmal genauer anzusehen. Und genau das tun wir in unserer aktuellen Podcast Episode mit unserem Gast Christian Schmidt. Er ordnet dabei die jüngsten Zahlen von Tesla, Amazon und Alphabet ein und gibt dabei seine Einschätzung zu den Aktien ab.

20,3% Rendite pro Jahr

Im zweiten Teil des Gesprächs widmen wir uns genauer der Anlagestrategie und den Investmentideen von Christian Schmidt. Er setzt dabei nicht auf die zuvor genannten Aktien der Tech-Giganten, sondern verfolgt einen sogenannten Deep-Value-Ansatz: Sein Depot setzt sich meist aus nur fünf bis zehn Aktien zusammen, die er dann nur für einen kurzen Zeitraum von zwei bis fünf Quartalen hält. Seit 2017 konnte er mit dieser Strategie im Durchschnitt eine Rendite von 20,3% pro Jahr erzielen.

In der aktuellen Podcast-Folge erklärt er seine genaue Vorgehensweise und spricht über die bedeutenden Chancen seiner Strategie. Gleichzeitig weist er jedoch auch deutlich auf die Risiken hin, die mit einem solchen Investmentansatz einhergehen. Alles weitere dazu gibt’s in der aktuellen Episode.

