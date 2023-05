DAX unter 16.000, Tesla bei Marge hinter Mercedes, LVMH-Trend stockt, ASML

Der Wochenstart im DAX war bereits am Montag vollzogen worden. Hier gab es einen Ausbruchsversuch über 16.000 Punkte, der am Ende des Tages scheiterte. Genau an diese Marke läuft der Markt am Dienstagmorgen erneut und schließt damit recht nahtlos an das Verhalten vom Freitag an.

Seitdem wurde zwar im US-Schuldenstreit ein erster Meilenstein erreicht, die Lösung ist jedoch noch nicht komplett vollzogen. Darüber sprechen wir heute mit Daniel Saurenz und haben zudem den Blick auf die Volatilität gerichtet, die eine Art "Scheinsicherheit" bietet. Denn erste Sentimentindikatoren drehen bereits ab.

Auf die Stärke der US-Chipwerte folgt ein schüchterner Versuch bei Infineon, sich anzuschließen. Mit der neuen Chipfabrik könnte mittelfristig der richtige Schritt vollzogen worden sein. Dies betrifft dann auch ASML aus Holland, welche genau diese Maschinen fertigen. Beide Werte laufen langsam, aber stetig nach oben.

Korrekturen sehen wir derzeit bei der Elektroautobranche. Eine Tesla muss liefern und hat zwar aus China sehr gut Auslieferungsdaten vor Augen, aber die Konkurrenz im Nacken. Selbst eine Mercedes ist jetzt bei der Marge auf der Überholspur. Ist Elon Musk zu positiv für das eigene Unternehmen?

Bei LVMH ist die Nachfolge weiter ungeklärt und bremst den Aufwärtstrend etwas aus. Zudem war Luxus im letzten Jahr gut gelaufen, eine Konsolidierung ist daher nicht verwunderlich. Von vielen Marktakteuren wird dies als Nachkaufchance interpretiert. Ähnlich sieht es auch bei der Münchener Rück aus, die seit vielen Jahren ein verlässlicher Dividendentitel ist.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

