Advanced Auto Parts, HP und Hewlett Packard Enterprises schwach

Wir sehen erste Gewinnmitnahmen, und Zurückhaltung vor der heutigen Abstimmung zur Anhebung der Schuldengrenze im Repräsentantenhaus. Trotz des politischen Lärms ist die Wahrscheinlichkeit einer Zustimmung hoch. Im zweiten Schritt wird der Senat über den Vorschlag abstimmen. Während in Euroland Inflation an Schwung verliert, fallen die Wirtschaftsdaten aus China enttäuschend aus. Die Energie- und Rohstoffpreise tendieren dementsprechend schwach. Die gestrige Marktbreite an der NYSE fiel gestern erneut negativ aus, mit wenigen Aktien aus dem Ki-Universum auf der Gewinnerseite. Die Reaktion auf die seit letzter Nacht gemeldeten Ergebnisse fallen überwiegend negativ aus, mit den Aktien von HP, Hewlett Packard Enterprises und Advanced Auto Parts teils deutlich unter Druck.



00:00 - Intro

00:24 - Reaktion auf Ergebnisse | Marktbreite

02:30 - Rallye läuft aus?

03:55 - U.S. Treasury, General Account | Wirtschaftsdaten

06:50 - China: Wirtschaft verliert an Dynamik | Rohstoffe

09:10 - Zusammenfassung | Der Haken

10:25 - Preiskampf im Automobilsektor | Advanced Auto Parts

12:36 - Zinsanhebung im Juni?

13:31 - HP & Hewlett Packard Enterprises | PC-Bereich

16:45 - American Airlines

18:05 - Analysten zu Amazon, Nvidia, Microsoft u.a.

19:02 - Ausblick heute Abend (u.a. JOLTS)



