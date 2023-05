EQS-News: Noratis AG: Noratis AG bestätigt vorläufige Zahlen 2022 und veranstaltet Webcast zu den Ergebnissen

EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges

Noratis AG bestätigt vorläufige Zahlen 2022 und veranstaltet Webcast zu den Ergebnissen Konzernergebnis 8,3 Mio. Euro, EBT 12,0 Mio. Euro, EBIT 12,5 Mio. Euro

NAV 28,79 Euro je Aktie nach 30,16 Euro ein Jahr zuvor

Webcast/Telefonkonferenz heute, 31. Mai, um 11.30 Uhr Eschborn, 31. Mai 2023. Die Noratis AG, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, bestätigt die vermeldeten vorläufigen Zahlen für 2022. Nach den testierten IFRS-Zahlen lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, bei 12,5 Mio. Euro, nach 19,4 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, erreichte 12,0 Mio. Euro, nach 13,4 Mio. Euro 2021. Das Konzernergebnis betrug 8,3 Mio. Euro, nach zuvor 9,5 Mio. Euro. Bei den Zahlen muss berücksichtigt werden, dass die Noratis AG im Geschäftsjahr 2022 entgegen der ursprünglichen Planung aufgrund der Marktsituation keine Umbuchungen von Immobilien aus dem Umlaufvermögen in das Anlagevermögen vorgenommen hat, sodass 2022 hieraus auch keine positiven Ergebnisbeiträge verbucht wurden. Ein signifikant positiver Ergebnisbeitrag resultierte im Geschäftsjahr aus den Marktwerten der abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte zum Stichtag Ende Dezember 2022. Ende 2022 lagen die auf Basis externer Gutachten ermittelten Marktwerte des Immobilienportfolios bei rd. 525 Mio. Euro. Gegenüber den bilanziellen Wertansätzen ergeben sich hieraus stille Reserven von rd. 71 Mio. Euro per Ende 2022. Der Net Asset Value pro Aktie, NAV pro Aktie, ist zum Geschäftsjahresende 2022 geringfügig auf 28,79 Euro zurückgegangen, nach 30,16 Euro ein Jahr zuvor. Insgesamt verfügte die Noratis AG Ende 2022 über einen Immobilienbestand von 4.548 Einheiten, nach 4.212 Einheiten Ende 2021. Für das Geschäftsjahr 2023 geht die Noratis AG von einem negativen Ergebnis vor Steuern aus, das vor allem aus den deutlich gestiegenen Zinsaufwendungen sowie durch die zu erwartende nicht liquiditätswirksame laufzeitbedingte Veränderung der Marktwerte der abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte resultiert. Dabei werden gemäß der Planung auch 2023 keine Immobilien aus dem Umlaufvermögen in das Anlagevermögen umgebucht und somit auch keine stillen Reserven aus dem Immobilienbestand ergebniswirksam gehoben. Hierdurch sowie durch den Vorschlag der Verwaltung, auf der kommenden Hauptversammlung auf eine Dividendenzahlung zu verzichten, schafft sich die Noratis AG zusätzliche Flexibilität, um von sich im Markt bietenden Transaktionschancen zu profitieren. Durch die Ausrichtung als Bestandsentwickler von Wohnungen in Deutschland ist die Noratis AG weiter in einem intakten Marktumfeld positioniert, das unverändert von einer hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum profitiert. Zur Erläuterung der Geschäftsentwicklung 2022, der Markttendenzen und der Perspektiven stehen der CEO der Noratis AG, Igor Christian Bugarski, zusammen mit dem Finanzvorstand der Noratis AG, André Speth, institutionellen Investoren, Analysten und Pressevertretern im Rahmen einer Webcast/Telefonkonferenz mit Präsentation am 31. Mai 2023, um 11.30 Uhr zur Verfügung. Die Präsentation findet in deutscher Sprache statt. Die notwendigen Einwahldaten erhalten Interessenten unter jpommer@edicto.de beziehungsweise telefonisch unter +49 69 90550557. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Webseite der Noratis AG unter www.noratis.de abrufbar sein. Der Geschäftsbericht 2022 steht auf der Webseite – im Bereich Investor Relations zur Verfügung. Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH

