Ordentliche Generalversammlung der Lalique Group SA

Medienmitteilung (PDF) Media release (PDF) Communiqué de presse (PDF) Zürich, 31. Mai 2023 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Lalique Group SA stimmten an der Generalversammlung sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zu, einschliesslich der Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.50 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022. Die Aktionäre der Lalique Group SA genehmigten an ihrer ordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2023 in Zürich den Geschäftsbericht, die Konzern- und Jahresrechnung 2022 und erteilten dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung. Sie genehmigten zudem die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.50 je Aktie, welche je hälftig als ordentliche Dividende und als Zahlung aus der Kapitaleinlagereserve (letztere ohne Abzug der Verrechnungssteuer) erfolgt. Die Dividende wird am 7. Juni 2023 an die Aktionäre ausbezahlt (Ex-Tag: 5. Juni 2023). Alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder – Silvio Denz (Präsident), Roland Weber, Roger von der Weid, Claudio Denz, Jan Kollros, Yugnesh Kumar Agrawal und Philippe Vidal – wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Weiter wurden Silvio Denz, Roland Weber und Jan Kollros als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt. Zudem genehmigten die Aktionäre verschiedene Statutenänderungen im Zusammenhang mit dem revidierten Schweizer Aktienrecht, das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. So stimmten die Aktionäre unter anderem der Einführung eines Kapitalbands zu, das den Verwaltungsrat für die Dauer von drei Jahren ermächtigt, das Aktienkapital um maximal 20% zu erhöhen (Obergrenze von CHF 1 728 000) oder um höchstens 10% herabzusetzen (Untergrenze von CHF 1 296 000), ohne dafür eine Generalversammlung einzuberufen. Für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wurden Buis Bürgi AG, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle wiedergewählt. Medienkontakt

Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 770 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent) und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com

