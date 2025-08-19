EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Werbung ausblenden

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2025 – 13. Zwischenmeldung und Schlussmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

19.08.2025 / 15:29 CET/CEST
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025 – 13. Zwischenmeldung und Schlussmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 27. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 bekannt.

Am 18. August 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 insgesamt 180.183 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

DatumAggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Handelsplatz
18. August 2025100.509102,2676Xetra
18. August 202579.674102,2618CBOE Europe (CEUX)

Der Erwerb der Aktien wurde durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm 2025 am 18. August 2025 erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von rund EUR 499.999.929,38 (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben. Das maximale Erwerbsvolumen des Aktienrückkaufprogramms 2025 in Höhe von bis zu EUR 500 Mio. wurde somit praktisch vollständig ausgeschöpft.

Die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 28. Mai 2025 bis einschließlich zum 18. August 2025 erworben wurden, beträgt 4.690.621 Stück. Dies entspricht rund 1,93 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug rund EUR 106,5957.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet:www.Beiersdorf.com
Beiersdorf
