EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Group · Uhr

18.08.2025 / 12:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025 – 12. Zwischenmeldung

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 27. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 bekannt.

In der Zeit vom 11. August 2025 bis zum 15. August 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 insgesamt 1.018.301 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

DatumAggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Handelsplatz
11. August 202598.500100,3118Xetra
11. August 202575.700100,3073CBOE Europe (CEUX)
11. August 202513.000100,3321Turquoise Europe (TQEX)
11. August 202512.500100,3361Aquis Europe (AQEU)
12. August 2025100.51098,9185Xetra
12. August 202577.20098,9252CBOE Europe (CEUX)
12. August 202513.20098,9428Turquoise Europe (TQEX)
12. August 202512.90098,9357Aquis Europe (AQEU)
13. August 2025103.277100,0258Xetra
13. August 202579.700100,0217CBOE Europe (CEUX)
13. August 202513.60099,9790Turquoise Europe (TQEX)
13. August 202513.20099,9861Aquis Europe (AQEU)
14. August 2025105.100101,2479Xetra
14. August 202580.700101,2493CBOE Europe (CEUX)
14. August 202513.800101,2646Turquoise Europe (TQEX)
14. August 202513.300101,2626Aquis Europe (AQEU)
15. August 2025107.000102,6023Xetra
15. August 202567.000102,6172CBOE Europe (CEUX)
15. August 20259.083102,6189Turquoise Europe (TQEX)
15. August 20259.031102,6267Aquis Europe (AQEU)

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 28. Mai 2025 bis einschließlich 15. August 2025 erworben wurden, beträgt 4.510.438 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet:www.Beiersdorf.com
2185214 18.08.2025 CET/CEST

Beiersdorf
