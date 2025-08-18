EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
18.08.2025 / 12:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 27. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 bekannt.
In der Zeit vom 11. August 2025 bis zum 15. August 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 insgesamt 1.018.301 Aktien erworben.
Die Aktien wurden wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2025
|Datum
|Aggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)
|Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
|Handelsplatz
|11. August 2025
|98.500
|100,3118
|Xetra
|11. August 2025
|75.700
|100,3073
|CBOE Europe (CEUX)
|11. August 2025
|13.000
|100,3321
|Turquoise Europe (TQEX)
|11. August 2025
|12.500
|100,3361
|Aquis Europe (AQEU)
|12. August 2025
|100.510
|98,9185
|Xetra
|12. August 2025
|77.200
|98,9252
|CBOE Europe (CEUX)
|12. August 2025
|13.200
|98,9428
|Turquoise Europe (TQEX)
|12. August 2025
|12.900
|98,9357
|Aquis Europe (AQEU)
|13. August 2025
|103.277
|100,0258
|Xetra
|13. August 2025
|79.700
|100,0217
|CBOE Europe (CEUX)
|13. August 2025
|13.600
|99,9790
|Turquoise Europe (TQEX)
|13. August 2025
|13.200
|99,9861
|Aquis Europe (AQEU)
|14. August 2025
|105.100
|101,2479
|Xetra
|14. August 2025
|80.700
|101,2493
|CBOE Europe (CEUX)
|14. August 2025
|13.800
|101,2646
|Turquoise Europe (TQEX)
|14. August 2025
|13.300
|101,2626
|Aquis Europe (AQEU)
|15. August 2025
|107.000
|102,6023
|Xetra
|15. August 2025
|67.000
|102,6172
|CBOE Europe (CEUX)
|15. August 2025
|9.083
|102,6189
|Turquoise Europe (TQEX)
|15. August 2025
|9.031
|102,6267
|Aquis Europe (AQEU)
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 28. Mai 2025 bis einschließlich 15. August 2025 erworben wurden, beträgt 4.510.438 Stück.
Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstraße 1 - 9
|22529 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
2185214 18.08.2025 CET/CEST