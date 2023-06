Ministerin - Credit Suisse hat staatsgarantierte Hilfe zurückgezahlt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die angeschlagene und vor der Übernahme durch den Konkurrenten stehende Credit Suisse hat die vom Staat garantierte milliardenschwere Liquiditätshilfe nach Angaben von Finanzministerin Karin Keller-Sutter getilgt.

"Die Bundesgarantien, die 100 Milliarden, sind per gestern zurückgezahlt worden", sagte Keller-Sutter in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des Schweizer Senders SRF.

Die in Schieflage geratene Credit Suisse flüchtete sich Mitte März in einer von der Regierung organisierten Not-Übernahme in die Arme der UBS. Bund und Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützen die Rettungsaktion mit milliardenschweren Garantien und Hilfen: Die SNB stellte insgesamt bis zu 200 Milliarden Franken Liquiditäts-Darlehen bereit, die Hälfte davon durch eine Ausfallgarantie des Bundes besichert. Ende März hatte die Credit Suisse davon nach eigenen Angaben netto 108 Milliarden in Anspruch genommen.

