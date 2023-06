AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte kräftig erholt vor US-Jobdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den am Nachmittag erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA haben sich europäische Immobilienwerte am Freitag klar erholt. Anleger setzten an den Finanzmärkten derzeit verstärkt darauf, dass die US-Notenbank Fed auf ihrer nächsten Sitzung am 14. Juni die Zinsen zunächst nicht weiter anheben wird. Dies kommt Immobilienwerten zugute, nachdem sie in den vergangenen Monaten stark unter dem Zinsschub und den dadurch gestiegenen Finanzierungskosten gelitten hatten.

Am Freitag erklommen die Vonovia -Aktien mit einem Anstieg um mehr als fünf Prozent die Dax -Spitze. Im MDax und SDax reichte es bei TAG , LEG , Patrizia und Deutsche Wohnen für ähnlich hohe Kursgewinne.

Aus dem MDax näherte sich der Kurs der Aroundtown -Aktien mit einem Anstieg um 3,3 Prozent immerhin wieder der Ein-Euro-Marke. Der gesamteuropäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate stieg um 3,8 Prozent, nachdem er sich zuletzt wieder seinem März-Tief angenähert hatte.

Laut der ING-Bank liegen die Chancen dafür, dass die Fed ihre Zinsen im Juni nochmals um 0,25 Prozentpunkte erhöht, noch bei etwa 25 Prozent. "Ein starker Arbeitsmarktbericht könnte die Lage aber ganz leicht zugunsten einer Zinserhöhung ändern", schrieb der ING-Ökonom James Knightley. Experten erwarten im Schnitt, dass in den USA im Mai außerhalb der Landwirtschaft 195 000 Stellen hinzugekommen sind. Die Daten stehen am Nachmittag zur Veröffentlichung an./tih/ajx/jha/