Trading-Chance Tesla: Bullische, umgekehrte SKS-Formation vollendet

Auch, wenn Tesla zuletzt die Preise senken musste und die Experten für 2023 einen Rückgang des Gewinns erwarten: In den kommenden Jahren hört man unter den Analysten wieder die Kasse klingeln. Und mit dem Anstieg über eine charttechnische Schlüsselzone haben die Trader begonnen, das vorwegzunehmen. Eine Trading-Chance Long.

Was Tesla zum ersten Quartal zu berichten hatte, reihte sich in eine lange Reihe gleichartiger Bilanzen anderer Unternehmen ein … und kam deshalb nicht unerwartet. Der Umsatz stieg, der Gewinn fiel … eine Folge der aktuellen Rahmenbedingungen. Die Reaktion auf die am Abend des 19. April vorgelegten Zahlen war zwar trotzdem ein Abverkauf. Aber der wurde umgehend gestoppt und zum Teil einer größeren, Monate währenden Bodenbildung. Und die wurde im Wochenverlauf jetzt vollendet.

Ausbruch über eine absolute Schlüsselzone

Negative Ergebnisse sind nur dann Basis eines Abverkaufs, der über den Augenblick hinausgeht, wenn sie unerwartet kommen. Haben die Akteure indes mit „bad news“ gerechnet, sind die meist längst im Aktienkurs eskomptiert. Und auch, wenn das letztlich immer so ist: Das Unternehmen zeigte sich trotz der eher trüben Ergebnisse des ersten Quartals optimistisch. Und Optimismus wirkt ansteckend und kann Aktien drehen, sofern das Lager der Bullen dafür noch groß genug ist. Es scheint, wenn man sich den Chart ansieht: Das ist der Fall … und mit dem jüngsten, bullischen Signal könnte das Bullen-Lager schnell noch größer werden.

Quelle: marketmaker pp4

Der Chart zeigt, dass sich bei Tesla seit dem Herbst 2022 mehrere Tiefs ausgebildet haben, die man in ihrer Gesamtheit als umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation in der (durchaus nicht untypischen) Variante mit zwei rechten Schultern sehen kann. Die Nackenlinie der Formation verläuft bei 199 US-Dollar. Genau dort findet sich momentan auch die wichtige 200-Tage-Linie. Und genau dort ging die Tesla-Aktie jetzt durch. Ein starkes Signal … auf charttechnischer Ebene. Aber man sollte dennoch ein wenig vorsichtig vorgehen, denn:

Bislang sind die Analysten nur verhalten optimistisch

Momentan sind die Experten eher verhalten positiv. Der Schnitt der aktuellen Einstufungen liegt momentan nur in der Mitte zwischen „Halten“ und „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 207 US-Dollar … und genau dort befindet sich die Tesla-Aktie gerade. Natürlich kann ein derart markantes, bullisches Chartsignal die Aktie trotzdem schnell und auch weit höher tragen. Aber man sollte, nicht zuletzt eingedenk des Umstands, dass Tesla eben derzeit Druck auf die Gewinnmarge verspürt, mit einem bewusst engen Stop Loss agieren. Hierzu:

Long-Trade mit bewusst engem Stop Loss

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 132,018 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,63. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 189 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0770 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 5,20 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Tesla lautet HG7VTB.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 218 US-Dollar, 238 US-Dollar, 314 US-Dollar

Unterstützungen: 199 US-Dollar, 192 US-Dollar, 152 US-Dollar, 102 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Tesla

Basiswert Tesla WKN HG7VTB ISIN DE000HG7VTB3 Basispreis 132,018 US-Dollar K.O.-Schwelle 132,018 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,63 Stop Loss Zertifikat 5,20 Euro

