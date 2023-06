AKTIE IM FOKUS: Coinbase-Aktie mitbelastet von Klage gegen Kryptobörse Binance

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen die Kryptobörse Binance hat am Montag auch die Anleger des börsengehandelten Wettbewerbers Coinbase beunruhigt. Die Coinbase-Papiere sackten um 12 Prozent ab. Analyst Mark Palmer von der Berenberg Bank drückte in einer Studie seinen Glauben aus, dass die SEC auch bald gegen Coinbase vorgehen könnte. Viele Punkte ähnelten einer Mitteilung der SEC, die Coinbase schon im März erhalten habe.

Begründet wurde die Klage gegen Binance mit verschiedenen Verstößen gegen Wertpapiergesetze. Behördenchef Gary Gensler warf Binance sowie Firmengründer und Chef Changpeng Zhao in einer Pressemitteilung Täuschungen, Interessenkonflikte, Offenlegungsversäumnisse und kalkuliertes Hintergehen von Gesetzen vor. So seien Investoren etwa hinsichtlich der Risikokontrollen und Handelsvolumen in die Irre geführt worden./tih/men