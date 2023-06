Applied Materials - Inverse S-K-S als Kurstreiber

Die Trendwende zum Besseren bei der Applied Materials-Aktie hatten wir mehrfach konstruktiv begleitet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 31. Januar bzw. 22. März). Die entscheidenden Argumente lieferten in diesem Kontext der Bruch des Anfang vergangenen Jahres etablierten Abwärtstrends, die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 107,65 USD) sowie vor allem der Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Mit dem Vorstoß auf ein neues Jahreshoch in jeder der letzten drei Handelswochen unterstreicht der Titel seine Ambitionen zusätzlich, zumal diese Entwicklung von einer Reihe hoffnungsvoller Indikatorensignale begleitet wird. Hervorheben möchten wir das neue MACD-Kaufsignal sowie die Relative Stärke (Levy), welche nach einer erfolgreichen unteren Umkehr in diesem Jahr dauerhaft über dem Schwellenwert von 1 notiert. Per Saldo lässt die o. g. inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation einen Anlauf auf die Hochs bei 145/146 USD erwarten, ehe das Rekordhoch bei 167,06 USD sogar wieder in den Fokus rückt. Eine enge Absicherung auf Basis des Vorwochentiefs (120,19 USD) sichert Anlegerinnen und Anlegern gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

Applied Materials (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Applied Materials

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

