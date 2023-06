MCDONALD'S - Ist die Aktie ein Kaufkandidat?

McDonald's Corp. - WKN: 856958 - ISIN: US5801351017 - Kurs: 289,910 $ (NYSE)

Die McDonald's-Aktie befindet sich seit vielen Jahrzehnten in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Rally wurde trotz einiger starker Korrekturen mehrfach beschleunigt. Am 09. November 2022 erreichte der Wert ein zwischenzeitliches Allzeithoch bei 281,67 USD.

Anschließend konsolidierte der Wert ausführlich auf hohem Niveau. Die Aktie pendelte dabei um das alte Allzeithoch bei 271,15 USD und hielt sich im Wesentlichen über dem log. 38,2 % Retracement der Rally ab Ende September 2022 auf.

Am 01. Mai markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 298,80 USD. Die anschließende Konsolidierung führte die Aktie bis nahe an das alte Allzeithoch. In den letzten beiden Tagen setzte sie sich wieder etwas nach oben ab und schloss bereits das Abwärtsgap vom 23. Mai.

Fazit: Das mittelfristige Bild der McDonald's-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Das nächste große Ziel liegt bei ca. 316,4 USD. Allerdings kann es noch etwas dauern, bis ein Rallyschub zu diesem Ziel einsetzt. Die Aktie könnte zunächst einige Tage bis Wochen oberhalb des alten Rekordhochs seitwärts laufen.

Ein Rückfall unter dieses alte Allzeithoch bei 281,67 USD wäre unschön, aber noch nicht dramatisch. Im Falle eines Rückfalls unter 271,15 USD müsst das Chartbild allerdings neu bewertet werden.

Zusätzlich lesenswert:

RHEINMETALL - Im potenziellen Kaufbereich angekommen

McDonalds Corp

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)