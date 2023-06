SMA Solar: Peu à peu talwärts

Lange Zeit hielt sich SMA Solar in einer äußerst volatilen Aufwärtsphase auf, die seit gut 2014 andauert. Als schließlich eine inverse SKS-Formation im Oktober letzten Jahres erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden konnte, gab es für das Wertpapier kein Halten mehr, im Frühjahr ging es sogar über die obere Trendkanalbegrenzung direkt auf 111,40 Euro bis Anfang Mai aufwärts. Dort allerdings wurden sukzessive Gewinne eingesackt, dies spiegelt sich nun in fortwährenden Verlusten und einer gesunden Konsolidierung wider.

Tiefere Niveaus für Einstieg günstig

Nach Auflösung der Schiebephase der letzten Wochen könnte die SMA Solar-Aktie weiter auf der Unterseite durchgereicht werden, zunächst in den Bereich von 84,70 und dann schließlich auf das Ausbruchsniveau um 74,15 Euro. Gelingt dort eine nachhaltige Stabilisierung, könnten dann auch schon wieder die Verlaufshochs aus Januar 2010 um 106,70 Euro in den Fokus der Investoren rücken. Ein Wiedereintritt in vorausgegangenen Abwärtstrend würde dagegen Abschlagspotenzial sogar auf 61,00 Euro freisetzen können.