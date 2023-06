EQS-Adhoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren Wachstumsfinanzierung und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023

EQS-Ad-hoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren Wachstumsfinanzierung und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023



06.06.2023 / 09:50 CET/CEST

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

DEAG beschließt Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren Wachstumsfinanzierung und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023

Bookbuilding-Spanne: 7,50 - 8,50 % p.a.

Umtauschangebot für Unternehmensanleihe 2018/2023: 07. Juni 2023 bis voraussichtlich 23. Juni 2023

Barprämie und Erstattung der Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2018/2023 beim Umtausch

Zeichnungsfrist: 19. Juni 2023 bis voraussichtlich 27. Juni 2023

Kündigungsabsicht bzgl. Schuldverschreibungen 2018/2023

Berlin, 6. Juni 2023 – Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 50 Mio. EUR zu begeben (ISIN NO0012487596) (die „Schuldverschreibungen 2023/2026“ oder die „Anleihe“).

Die Schuldverschreibungen 2023/2026 mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR können während des Angebotszeitraums vom 19. Juni 2023 bis voraussichtlich zum 27. Juni 2023 (12:00 Uhr (MEZ)) über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Deutsche Börse AG gezeichnet werden.

Die Anleihe soll zudem institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Der jährliche feste Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt innerhalb der Zinsspanne von 7,50 bis 8,50 % und wird am oder vor dem Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der Zeichnungsaufträge im Rahmen eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.

Es ist geplant, die Anleihe in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einzubeziehen und zudem innerhalb von sechs Monaten nach Begebung der Anleihe die Einbeziehung in das Nordic ABM, einen von der Osloer Börse organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, zu beantragen.

Im Zusammenhang mit der Anleihe wird die DEAG ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der am 31. Oktober 2018 begebenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 25 Mio. EUR mit der ISIN DE000A2NBF25 (die „Schuldverschreibungen 2018/2023“) unterbreiten, ihre Schuldverschreibungen 2018/2023 in die Schuldverschreibungen 2023/2026 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15 EUR und Stückzinsen zu tauschen (das „Umtauschangebot“, zusammen mit dem Zeichnungsangebot über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" das „Öffentliche Angebot“).

Die DEAG beabsichtigt, die Schuldverschreibungen 2018/2023, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.

Das Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 7. Juni 2023 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Investor Relations-Webseite der DEAG veröffentlicht werden wird, beginnt am 7. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2023, 10:00 Uhr (MEZ) („Umtauschfrist“). Inhaber der Schuldverschreibungen 2018/2023 können über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist in schriftlicher Form unter Verwendung des über ihre Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars ein Angebot zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen 2018/2023 gegenüber der DEAG abgeben. Den am Umtauschangebot teilnehmenden Inhabern der Schuldverschreibungen 2018/2023 wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.

Der für die Durchführung des Öffentlichen Angebots in Deutschland und in Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und wird nun der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Wege der Notifizierung (Passporting) übermittelt. Der Wertpapierprospekt wird auf der Investor-Relations-Webseite der DEAG sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) veröffentlicht.

Den Emissionserlös aus der Anleihebegebung beabsichtigt die DEAG zur Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 und zur Fortsetzung der Strategie des anorganischen und organischen Wachstums, unter anderem durch den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen der Live-Entertainment-Branche, zu verwenden.

Begleitet wird die Transaktion durch die IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Managers, die die Privatplatzierung gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen nach Artikel 1 Abs. 4 Prospektverordnung durchführen.

Mitteilende Personen: Prof. Peter Schwenkow (CEO), Christian Diekmann (COO/CDO), Detlef Kornett (CMO), Roman Velke (CFO), Moritz Schwenkow (CTTO)

