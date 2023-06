Qualcomm: Entfachen die Big Techs neue AR- und VR-Fantasie?

Hohe Abhängigkeit von Mobiltelefonen

Qualcomm Incorporated ist ein Halbleiterhersteller und Anbieter von Produkten für Mobilfunkkommunikation. Das Geschäftsmodell wurde in den letzten Jahren bereits breiter diversifiziert, dennoch waren Mobiltelefone im letzten Jahr immer noch für 66 % der Gesamterlöse verantwortlich. Von Apple ist Qualcomm nicht mehr so stark abhängig wie bisher. Das ist auch deswegen hilfreich, weil Apple erst kürzlich angekündigt hat, die Chip-Produktion in einigen Bereichen selbst in die Hand zu nehmen. Dabei dürften auch Modem-Chips, die bisher Qualcomm lieferte, bis Ende 2024 oder Anfang 2025 ersetzt werden. Das Unternehmen versucht sich hingegen auch vermehrt auf den Markt mit Android-Geräten zu konzentrieren und hat bspw. mit Samsung einen wichtigen Abnehmer, der seine eigenen Exynos-Prozessoren zunehmend durch die Snapdragon-SoCs ersetzt und eine Patentvereinbarung bereits im letzten Jahr bis 2030 erweitert hat. Beim Galaxy S21 lag der Chip-Anteil von Qualcomm noch bei 40 %, beim S22 waren es schon 75 % und beim neuen S23 ist bereits von einem „globalen Einsatz“ die Rede, was durchaus für eine vollständige Umrüstung sprechen könnte. Die zuletzt schleppend verlaufenden Smartphoneverkäufe haben sich durch die hohe Abhängigkeit von Qualcomm derweil temporär als Belastungsfaktor erwiesen, weshalb auch der Aktienkurs gelitten hat. Dennoch gibt es zahlreiche intakte Wachstumstreiber.

