DAX® - 2023: So erfolgreich wie 2019?

Der Blick in den Rückspiegel besitzt für „Techniker“ einen ganz besonderen Charme. Im Kern geht es darum, aus der Historie zu lernen und aus Verlaufsvergleichen eine zusätzliche Orientierungshilfe für die aktuelle Kursentwicklung abzuleiten. Mit einem Plus von fast 15 % fällt der Investmentjahrgang 2023 beim DAX® bisher sehr konstruktiv aus. Der Entwicklungspfad dieser Performance weist dabei eine hohe Übereinstimmung mit dem Verlauf der deutschen Standardwerte im Jahr 2019 auf. Sowohl der starke Jahresauftakt als auch die korrektiven Phasen im März und Mai waren damals ebenfalls ein prägender Charakterzug. Sollte die Blaupause tatsächlich zutreffend sein, dann könnte das Aktienbarometer noch bis Juli steigen. Danach kam es seinerzeit zu einer klassischen Sommer-Korrektur, ehe im Anschluss nochmals ein neuer Aufwärtsimpuls einsetzte (siehe Chart). Unter dem Strich ging das Jahr 2019 mit einem Kursplus von 25 % als echter „Champagner-Jahrgang“ in die Börsengeschichtsbücher ein. Dieses Ablaufmuster erinnert an den durchschnittlichen DAX®-Verlauf in starken Aktienjahren (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 05. Mai) . Dank dieser zusätzlichen „Übereinstimmung“ ist es u. E. zu früh, die laufende Aktienrally bereits jetzt abzuschreiben.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.