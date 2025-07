DAX® - Schiebezone mit Signalcharakter

Gestern schrieben wir an dieser Stelle von zunehmenden Risiken. Damit war zum einen das wiederholte „Abverkaufen einer freundlichen Eröffnung“ und zum anderen die nahenden saisonalen Herausforderungen im August und September gemeint ( siehe Analyse zum Dow Jones Industrial Average® ). Doch der DAX® überrascht immer wieder: Genau so wie das Aktienbarometer die Hochs bei 24.500 Punkten zuletzt nicht überwinden konnte, fanden die deutschen Standardwerte gestern im Bereich der Haltezone aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 23.961 Punkten) sowie den jüngsten Verlaufstiefs bei 23.975/23.921 Punkten Unterstützung. Die spürbare Erholung lässt einen „inside day“ entstehen. Da gleichzeitig die Schiebezone der letzten Wochen zwischen 23.900 und 24.500 Punkten Bestand hat, steuert der DAX® mehr und mehr auf eine klassische „make or break“-Situation zu. Mit anderen Worten: den Ausbruch – in die eine oder andere Richtung – gilt es abzuwarten. Für ihre Geduld dürften Anlegerinnen und Anleger mit einem Anschlusspotenzial von 600 Punkten belohnt werden. Aus den USA kommt eher Rückenwind, denn sowohl S&P 500® wie auch Nasdaq-100® haben mit 6.400 bzw. 23.500 Punkten neue Schallmauern durchbrochen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.