EQS-Adhoc: Alexanderwerk AG: Veränderungen im Vorstand

07.06.2023 / 15:02 CET/CEST

Insiderinformation gem. Art. 17 MAR Alexanderwerk AG, Remscheid ISIN DE0005032007 Veränderungen im Vorstand Der Aufsichtsrat der Alexanderwerk AG hat heute beschlossen, die Herren Bekim Bunjaku und Fatih Yavuz mit Wirkung ab dem 1. Juli 2023 für einen Zeitraum von zunächst drei Jahren, das heißt bis zum Ablauf des 30. Juni 2026, zu weiteren Mitgliedern des Vorstands der Alexanderwerk AG zu bestellen. Herr Yavuz und Herr Bunjaku gehören der Alexanderwerk-Gruppe seit vielen Jahren an und wurden bereits im Mai 2022 zu Geschäftsführern der operativen Hauptgesellschaften der Alexanderwerk-Gruppe bestellt. Durch die Bestellung der Herren Yavuz und Bunjaku zu Mitgliedern des Vorstands der Alexanderwerk AG wird die im Mai 2022 begonnene Veränderung in der Führungsstruktur der Alexanderwerk-Gruppe konsequent fortgeführt. Herr Yavuz und Herr Bunjaku werden neben ihrer Vorstandstätigkeit wie schon bisher weiter in operativen Hauptgesellschaften der Alexanderwerk-Gruppe als Geschäftsführer tätig sein. Die beiden Herren werden ab dem Beginn ihrer Amtszeit jedoch ausschließlich auf der Ebene der Alexanderwerk AG über einen Anstellungsvertrag verfügen. Herr Dr. Thomas Paul, der seit dem 6. Mai 2022 als Mitglied des Vorstands der Alexanderwerk AG amtiert, wird mit dem regulären Ablauf seiner Amtszeit zum 31. Juli 2023 im besten Einvernehmen mit der Gesellschaft aus dem Amt ausscheiden. Der Aufsichtsrat der Alexanderwerk AG dankt Herrn Dr. Thomas Paul bereits jetzt für seine Leistungen und Verdienste für das Unternehmen und wünscht ihm für seine berufliche Zukunft weiterhin viel Erfolg und privat alles Gute. Remscheid, den 7. Juni 2023 Alexanderwerk AG Der Vorstand





Kontakt:Silvia RischKippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com



