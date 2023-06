EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividende und wählt neues Mitglied in den Aufsichtsrat

EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Leifheit Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividende und wählt neues Mitglied in den Aufsichtsrat



07.06.2023 / 19:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Leifheit Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividende und wählt neues Mitglied in den Aufsichtsrat

Dividende von 0,70 € je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen

Stefan De Loecker als neues Mitglied und stellvertretender Vorsitzender in den Aufsichtsrat gewählt

Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit von Aktionären angenommen

Nassau, 7. Juni 2023 – Die Leifheit Aktiengesellschaft (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2023 erfolgreich abgehalten. Nachdem die Hauptversammlung in Anbetracht der COVID-19-Pandemie in den vergangenen drei Jahren in virtueller Form durchgeführt wurde, fand diese erstmals wieder mit physischer Präsenz in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt/Main statt. Auf der Veranstaltung waren 45,59 Prozent des Grundkapitals vertreten.

Die Hauptversammlung verabschiedete alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit. So folgte sie dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat und beschloss die Ausschüttung einer Dividende von 0,70 € je dividendenberechtigter Stückaktie. Damit ergibt sich eine Dividendenrendite1 in Höhe von 5,2 Prozent. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, bestellt.

Darüber hinaus wurde Stefan De Loecker von der Hauptversammlung als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der Leifheit AG berufen und in der unmittelbar anschließenden Aufsichtsratssitzung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Karsten Schmidt, der sein Amt zum Ablauf der Hauptversammlung niedergelegt hatte. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Schmidt für sein langjähriges Engagement und seine wertvolle Arbeit im Aufsichtsratsgremium.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn De Loecker einen ausgewiesenen Branchenkenner für den Aufsichtsrat der Leifheit AG gewinnen konnten. Er verfügt über eine hervorragende Expertise und mehr als dreißigjährige Erfahrung in Führungspositionen in der globalen Konsumgüterindustrie, unter anderem im Nestlé-Konzern. Zuletzt hat er als Vorstandsvorsitzender von Beiersdorf die Digitalisierung, Nachhaltigkeitsstrategie und weitere Internationalisierung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Mit seinem umfassenden Fachwissen in den Bereichen Markenaufbau, Innovation und Markteinführungsstrategien wird er unser Gremium bereichern“, so Dr. Günter Blaschke, Aufsichtsratsvorsitzender der Leifheit AG.

Die detaillierten Informationen zur Hauptversammlung sowie die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind abrufbar auf der Website https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/.

1 Die Dividendenrendite ergibt sich aus der Dividende je Aktie im Verhältnis zum Schlusskurs (Xetra) der Leifheit-Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2022.

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.

Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218