Verve Group SE erzielt zweistelliges Wachstum im zweiten Quartal 2025 trotz schwieriger Umstellungsphase während Plattformvereinheitlichung

Nettoumsatz steigt um 10 Prozent auf 106 Millionen Euro und unterstreicht damit robuste Performance trotz makroökonomischer Volatilität

Bereinigtes EBITDA steigt leicht auf 29 Millionen Euro bei rückläufiger Marge auf 28 Prozent

Software-Kundenstamm wächst organisch um 10 Prozent bei Kundenbindungsrate auf Rekordniveau von 98 Prozent

Hybrid Capital Market Day am 19. August, 10:00 Uhr MESZ, Anmelde-Link für virtuelle Teilnahme am Ende der Meldung

Stockholm, 15. August 2025 – Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, verzeichnet auch im zweiten Quartal 2025 erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum und unterstreicht damit die Widerstandsfähigkeit und Agilität der Gruppe in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Das Unternehmen hat die Vereinheitlichung seines In-App-Marketplace abgeschlossen, die Ende Juli abgeschlossen wurde und zu einer verbesserten Plattform-Performance geführt hat.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung lauten wie folgt:

IFRS, in EUR m H1 H1 Q2 Q2 Q2 2025 2024 2025 2024 ∆ Nettoumsatz 215,2 179,0 106,1 96,6 9,9% Berein. EBITDA 59,6 51,1 29,5 29,1 1,3% Berein. EBITDA-Marge [%] 27,7 28,6 27,6 30,1 -2,3 PP Berein. EBIT 46,1 39,8 22,8 23,2 -1,7% Berein. Nettoergebnis 8,1 11,9 4,1 8,8 -53,8% Operativer Cashflow 5,6 27,5 5,3 18,4 -71,4% Nettoverschuldung (vs. 31.12.2024) 368,3 351,2 4,9% Berein. Verschuldungsgrad (vs. 31.12.2024) 2,5 2,4 0,1 Liquide Mittel (vs. 31.12.2024) 161,0 146,7 9,7%

Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent bzw. währungsbereinigt um 14 Prozent auf 106 Millionen Euro (Q2 2024: 96 Millionen Euro), während das bereinigte EBITDA mit 29 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht zulegte (Q2 2024: 29 Millionen Euro). Dementsprechend sank die bereinigte EBITDA-Marge leicht auf 28 Prozent (Q2 2024: 30 Prozent).

Auf der Demand Side verzeichnete Verve mit einem Umsatzplus von 82 Prozent deutliche Zuwächse. Das Wachstum wurde in erster Linie durch den anhaltenden Zustrom neuer Kunden und die erfolgreiche Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen vorangetrieben. Die Synergien aus der im August 2024 abgeschlossenen Übernahme der Jun Group tragen weiterhin zunehmend positiv zum Konzernergebnis bei. Die erweiterten Marken- und Agenturvertriebsteams lieferten im Quartal erste messbare Ergebnisse, stärkten die Marktabdeckung von Verve und unterstützten das weitere Wachstum der Kundennachfrage.

Der transformativste operative Schritt der letzten Quartale war die Vereinheitlichung aller In-App-Marketplace-Aktivitäten auf eine einzige Plattform, wobei der Integrationsprozess im Juli 2025 abgeschlossen wurde. Die Migration zu einem einzigen Technologie-Stack nach Jahren intensiver Planung und Systementwicklung markiert einen großen Sprung nach vorne in Bezug auf strukturelle Effizienz und operative Leistung.

„Durch die Beseitigung kostspieliger Doppelarbeit und Datenfragmentierung aus mehreren Altsystemen ist Verve nun ideal positioniert, um weitere Skalierungen voranzutreiben, Datenflüsse zu optimieren und die Leistung im gesamten Netzwerk zu verbessern“, erklärt Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. „Dieser strategische Übergang war jedoch nicht ohne Herausforderungen. Die technische Migration erwies sich als viel anspruchsvoller als ursprünglich erwartet und führte zu kurzfristigen betrieblichen Problemen, darunter Skalierungsprobleme, Performance-Problemen des Load Balancers und vorübergehende Unterbrechungen des Gebotsvolumens.

Die technischen Herausforderungen, die sich ausschließlich auf die Plattformvereinheitlichung der In-App-Marketplace-Aktivitäten auf der Supply Side beziehen, haben sich als wesentlich anspruchsvoller erwiesen als im umfangreichen Planungsprozess des Projekts erwartet. Insbesondere spürbare Verzögerungen beim Onboarding neuer Kunden führten dazu, dass zusätzliche neue Umsätze nur mit erheblichen Verzögerungen realisiert werden konnten. Verschiedene technische Probleme im Zusammenhang mit der Performance des Load Balancers, vorübergehende Unterbrechungen des Gebotsvolumens und vorübergehende Asynchronität der KI-Algorithmen führten während des Vereinheitlichungsprozesses zu Umsatzrückgängen. Der Prozess der Vereinheitlichung aller In-App-Marketplace-Aktivitäten auf eine einzige Plattform wurde jedoch im Juli abgeschlossen, was künftig zu einer deutlich verbesserten Plattform-Performance, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit führen wird. Die Erholung der Umsatzentwicklung aus den Marketplace-Aktivitäten auf der Supply Side verlief langsamer als erwartet, was sich auch beim Onboarding neuer Kunden und der Kundenskalierung zeigte. Infolgedessen gingen die Nettoumsätze auf der Supply Side im Vergleich zum Vorjahr um -3 Prozent zurück. Das Management betrachtet diese Auswirkungen als vorübergehend, da die meisten Probleme bis zum Ende des Quartals gelöst waren und sich die Umsatzentwicklung auf der Supply Side weiter erholt und bereits annähernd das Niveau des dritten Quartals des Vorjahres erreicht hat.

Trotz dieses Gegenwinds deuten die KPIs von Verve auf eine grundsätzlich gesunde Geschäftsentwicklung hin. Das Unternehmen steigerte die Gesamtzahl seiner Softwarekunden organisch um fast 10 Prozent und konnte gleichzeitig die bestehenden Kunden mit einer Kundenbindungsrate auf dem Rekordniveau von 98 Prozent halten, was die hohe Kundenzufriedenheit unterstreicht. Dank des anhaltend starken Kundenwachstums und der weiterhin hohen Kundenbindung führte eine Reduzierung der Werbeausgaben um 8 Prozent durch den bestehenden Kundenstamm nur zu einem Rückgang der organischen Leistung um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Höhere Infrastrukturausgaben und einmalige Supportkosten im Zusammenhang mit dem Vereinheitlichungsprozess hatten zusätzliche negative Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA. Dennoch spiegelt der leichte Anstieg während der Plattformmigration ein diszipliniertes Kostenmanagement wider. Da die neuen Funktionen der vereinheitlichten Plattform immer stärker zur Geltung kommen und die Anlaufkosten gleichzeitig zurückgehen, wird für die kommenden Quartale eine weitere Margenverbesserung erwartet.

Nach Abschluss der Plattformvereinheitlichung des größten Umsatzmotors In-App im Juli hat sich die Plattformleistung erheblich verbessert. Die neuen kombinierten Plattformen werden kontinuierlich weiter verbessert, und das Onboarding neuer Kunden wurde wieder aufgenommen, was in der zweiten Jahreshälfte zu höheren Umsätzen und verbesserten Margen führen wird. Die Vereinheitlichung der Supply-Side-Plattformen für andere Formate, wie z. B. CTV, wird in den kommenden Quartalen abgeschlossen sein und dürfte nur geringfügige Auswirkungen auf die kommenden Ergebnisse haben.

Ausblick

Der weitere Ausbau des Vertriebsteams mit einer höheren Mitarbeiterzahl und einer stärkeren Segmentausrichtung trägt bereits zum Wachstum bei. Trotz des leichten Drucks auf dem Markt im zweiten Quartal zeigen historische Trends, dass sich die Werbebudgets nach vorübergehenden Rückgängen in der Regel schnell wieder erholen. Seit Mitte Juni hat sich die Marktstimmung stabilisiert und stabilisiert sich auch im dritten Quartal weiter.

Wie veröffentlicht, hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 gesenkt. Dies betrifft den Nettoumsatz und das bereinigte EBITDA. Der revidierte Ausblick sieht einen Nettoumsatz zwischen 485 und 515 Millionen Euro (bisher 530 bis 565 Millionen Euro) und ein bereinigtes EBITDA zwischen 125 und 140 Millionen Euro (bisher 155 bis 175 Millionen Euro) vor.

Die Reduzierung der Prognose ist auf zwei Faktoren zurückzuführen, die in Kontrast zur erwarteten Entwicklung in der ursprünglichen Prognose stehen. Zum einen ein einmaliger Effekt aufgrund deutlicherer technischer Probleme im Zusammenhang mit der Plattformvereinheitlichung, die sich unmittelbar auf den Umsatz auswirkten, und insbesondere eine verzögerte Erholung der Umsatzerlöse aus den Supply Side Marketplace-Aktivitäten nach Abschluss der technischen Vereinheitlichung. Zum anderen sich sieh das Unternehmen mit einer deutlich schlechteren Wechselkursentwicklung, auch in Bezug auf den zu erwartenden weiteren Jahresverlauf, konfrontiert als zuvor vom Management erwartet.

Um bestehenden und interessierten Investoren ein noch besseres Verständnis des technologisch anspruchsvollen Geschäftsmodells der Verve Group SE zu vermitteln, veranstaltet das Unternehmen am 19. August ab 10:00 Uhr MESZ einen Capital Markets Day. Dieser wird als Hybridveranstaltung live in Stockholm und online als interaktiver Webcast stattfinden. Während der Veranstaltung wird Verve seinen Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 sowie ein kommerzielles Update zur strategischen Roadmap des Unternehmens für die kommenden Quartale vorstellen. Darüber hinaus werden Fachvorträge zu den Themen künstliche Intelligenz und ID-loses Targeting in der Werbetechnologiebranche gehalten.

Die Anmeldung für diese Veranstaltung kann über den folgenden Weblink erfolgen: https://verve-group.events.inderes.com/cmd-2025/register. Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften finden Sie unter www.verve.com.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com

Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com



Über Verve

Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se.

This information is such information that Verve Group SE is obliged to make public in accordance with the Securities Markets Act (2007:528). The information in this press release has been made public through the agency of the responsible person set out below for publication at the time stated by Verve’s news distributor EQS Newswire at the publication of this press release.