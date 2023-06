EQS-News: R-LOGITECH berichtet über die Ergebnisse des 1. Quartals 2023: Umsatzsteigerung auf 270 Mio. Euro

EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

R-LOGITECH berichtet über die Ergebnisse des 1. Quartals 2023: Umsatzsteigerung auf 270 Mio. Euro



08.06.2023 / 10:00 CET/CEST

Monaco, 8. Juni 2023 – R-LOGITECH S.A.M., einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und damit verbundenen Logistikdienstleister im Rohstoffsektor, veröffentlicht heute die Ergebnisse des 1. Quartals 2023 für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. März 2023. Finanzielle Highlights: R-LOGITECH freut sich, berichten zu können, dass die Gruppe im 1. Quartal 2023 eine starke Widerstandsfähigkeit und weiteres Wachstum gezeigt hat: Der Konzernumsatz stieg auf 270 Mio. Euro (Q1 2022: 267 Mio. Euro).

Das bereinigte Konzern-EBITDA erhöhte sich um 6 % auf 37 Mio. Euro (Q1 2022: 35 Mio. Euro).

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des Konzerns beliefen sich auf 106 Mio. Euro (Q1 2022: 93 Mio. Euro). Operative Highlights: Als ein führender Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von ergänzenden Logistikdienstleistungen mit einer globalen Präsenz in 45 Ländern bietet R-LOGITECH seinen Kunden rund um den Globus vertikal integrierte Lösungen an. Das Unternehmen hat im 1. Quartal 2023 ein starkes Ergebnis erzielt und den Umsatz und das EBITDA gegenüber dem 1. Quartal 2022 gesteigert. Die Ergebnisse der europäischen Terminals und Logistikdienstleistungen im 1. Quartal 2023 wurden durch eine Kombination aus steigenden Volumina, neuen Ergänzungsakquisitionen, verbesserter betrieblicher Effizienz in den Terminals der Gruppe und der Bereitstellung von mehr wertschöpfenden Dienstleistungen für den Kundenstamm der Gruppe unterstützt. Belgien, Deutschland, Spanien, China und Afrika haben sich dabei besonders positiv entwickelt. Frédéric Platini, CEO von R-LOGITECH, sagte: „Wir freuen uns über die Entwicklung von R-LOGITECH im 1. Quartal 2023, das im Vergleich zum Vorjahr eine bessere Performance aufweist. Wir profitieren von der Gewinnung neuer Kunden und der Verlängerung von Verträgen mit bestehenden Kunden. Zudem kommen uns die Synergien und die Integration der jüngsten Übernahmen zugute, und wir arbeiten weiter an der Umsetzung unserer grünen Agenda, die darauf abzielt, den ökologischen Fußabdruck unserer Aktivitäten zu verringern. Bislang liegt unsere Performance über der deutlichen Steigerung des letzten Jahres, und wir freuen uns auf ein starkes Ergebnis für das Gesamtjahr 2023.“ Q1 Investoren-Call für Anleihegläubiger am Montag, 12. Juni Das Unternehmen wird am Montag, 12. Juni um 13:30 Uhr London / 14:30 Uhr MEZ ein Update für Anleihegläubiger zum 1. Quartal 2023 geben. Wie Sie teilnehmen können, erfahren Sie unten: https://broadcaster-audience.mediaplatform.com/#/event/647f4cee328ff3739ada0c1b Details zur Telefonkonferenz für Teilnehmer:

Internationaler Standardzugang: +44 (0) 33 0551 0200

UK gebührenfrei: 0808 109 0700

USA lokal: +1 786 697 3501

USA gebührenfrei: 866 580 3963

Berlin: +49 (0) 30 3001 90612

Südafrika gebührenfrei: 0 800 980 512

Genf: +41 (0) 22 592 7915 Für den Zugang muss „R-LOGITECH“ genannt werden.



Über R-LOGITECH S.A.M.:

R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsfelder der Gruppe sind Hafen- und Terminalmanagement sowie Speziallogistik. Die Anleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A3LJCA6) und die Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3K73Z7) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Brunswick

Patrick Handley, Tom Pigott

+44 (0) 20 7404 5959



Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

linh.chung@better-orange.de



R-LOGITECH S.A.M.

+377 97 98 67 71

investorrelations@r-logitech.com

