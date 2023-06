DAX weiter in Range, Tesla gibt Ladesäulen an GM frei, Mercedes Zulassung, NIO

Auch am letzten Handelstag der Woche schwankte der DAX zwischen der 16.000 als obere Begrenzung der letzten Handelstage und dem 15.900er-Bereich. Hier sehen wir immer wieder Kaufinteresse am Markt, was sich jedoch heute in Grenzen hielt. Immerhin gilt der Freitag nach Fronleichnam als Brückentag für viele Finanzakteure und seitens des Wirtschaftskalenders sind keine weiteren News zu erwarten.

Interessant sind jedoch die News aus den USA vom Vorabend bezüglich Tesla: das Unternehmen stellt seine 12.000 Ladesäulen nun auch dem Unternehmen GM zur Verfügung. Das könnte ein weiterer Schritt in Richtung Standard bei der Infrastruktur in Amerika sein, wie unser Händler Björn zu der Situation beisteuert.

Wir blicken auf die Erwartungen bei Tesla seitens der Bilanz und die Margen bei General Motors, die für den Service mit Sicherheit eine gewisse Gebühr entrichten müssen. Beide Aktien profitierten von dieser Meldung und lagen gestern schon nachbörslich im Plus.

Auf NIO schauen wir aus aktuellem Anlass ebenfalls, denn der Elektroautobauer aus China meldet aktuelle Quartalszahlen. Weniger Verlust, aber auch deutlich weniger Umsatz sind die Eckdaten, welche die Aktie in einer ersten Reaktion belasten. Ist damit nun alles eingepreist?

Bleiben wir im Sektor, ist auch noch die Meldung von Mercedes relevant. Hier gab es eine erste Zulassung in Kalifornien bezüglich des autonomen Fahrens.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den letzten Handelstag der Woche.

