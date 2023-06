EQS-News: 123fahrschule SE: Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) stellt Fahrplan für Online-Theorie vor — Hauptversammlung unterstützt weitere Strategie der 123fahrschule

EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Produkteinführung

123fahrschule SE: Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) stellt Fahrplan für Online-Theorie vor — Hauptversammlung unterstützt weitere Strategie der 123fahrschule



09.06.2023 / 08:00 CET/CEST

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) stellt Fahrplan für Online-Theorie vor — Hauptversammlung unterstützt weitere Strategie der 123fahrschule

Köln, 09. Juni 2023 — Bisher galt der Online-Theorieunterricht während der Coronapandemie als Ausnahmeregelung. Nach Aufhebung dieser Ausnahmeregelung durch das Bundesverkehrsministerium im Jahr 2022 durften Fahrschulen ihre Fahrschüler nur noch in Präsenz unterrichten. Jetzt soll die Online-Theorie, laut Aussage des BMDV, ab dem 01.01.2025 in Deutschland dauerhaft gesetzlich anerkannt werden.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) am 2. Juni den Fahrplan und die Leitlinien für die Einführung der Online-Theorie vorgestellt. Damit wird Deutschland, als eines der letzten europäischen Länder den Theorieunterricht für Fahrschulen digitalisieren.

Boris Polenske, CEO der 123fahrschule begrüßt den kunden- und innovationsfreundlichen Online-Theorie-Fahrplan des BMDV & BASt: „Auch wenn die dauerhafte Anerkennung der Online-Theorie in Deutschlands Fahrschulen sehr lange gedauert hat und es erst im Jahr 2025 zu einer dauerhaften Einführung der Online-Theorie kommt, zeigt sich, dass sich Deutschland zwar langsam, aber dennoch nachhaltig in Richtung Digitalisierung bewegt." Die 123fahrschule bedankt sich ausdrücklich bei allen Beteiligten in der Politik & Verbänden, die das Ziel einer dauerhaften Genehmigung von Online-Theorie in Deutschland möglich gemacht haben.



Der Online-Theorieunterricht trifft vor allem bei den Fahrschülern auf positive Resonanz, die

durch das E-Learning eine räumliche und zeitliche Flexibilität für den Alltag gewinnen. Die 123fahrschule wird die positiven Erfahrungen des Online-Theorieunterrichts, die während der Coronapandemie gesammelt werden konnten, nutzen, um das E-Learning-Angebot weiter zu verbessern. Darüber hinaus wird man bis zum 01.01.2025 die eigenen E-Learning-Systeme optimieren.

Zudem wird die 123fahrschule ihre Expansionsstrategie weiterverfolgen und die Anzahl der Absatzgebiete in Deutschland weiter ausweiten. Insbesondere in den Bundesländern Hessen, Bayern und Baden-Württemberg soll die Marktposition der 123fahrschule durch Übernahmen weiter ausgebaut werden. Hierzu befindet sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen mit Fremdkapitalgebern zur Finanzierung der Expansionsstrategie.



Nach dem heutigen Kenntnis- und Verhandlungsstand wird es, laut Fahrplan des BMDV, vor dem Online-Theorieunterricht einen verpflichtenden Präsenzteil von ein bis zwei Unterrichtseinheiten für die Fahrschüler geben. Die Online-Theorie ist dann für die Fahrschüler nur in den Fahrschulen möglich, wo auch der Präsenzteil des Theorieunterrichts stattgefunden hat. Diese Regelung passt optimal in die Strategie der 123fahrschule, welche in ihrer Expansionsstrategie vor allem berücksichtigt, zentral gelegene und gut erreichbare Standorte aufzubauen. Außerdem verhindert dieser Ansatz, dass Online-Pure-Player Theorieunterricht mit niedrigem Qualitätsstandard anbieten.

Die 123fahrschule konnte bei ihrer Hauptversammlung am 06.06.2023 die mit den Beschlüssen verbundenen strategischen Entscheidungen bereits vorstellen und hat ein sehr positives Feedback von den anwesenden Aktionären bekommen. In der Präsenzveranstaltung am Standort der 123fahrschule in Recklinghausen sind die anwesenden und per Stimmrechtsvertreter vertretenden Aktionäre mit großer Mehrheit den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt.

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

