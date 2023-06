EQS-News: EQUITS GmbH: (09.06.2023) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG – Q1/23 zeigt kräftiges Wachstum – Aussichten erfreulich – Präsenz HV verabschiedet COO Peter Krippner

EQS-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Hauptversammlung

EQUITS GmbH: (09.06.2023) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG – Q1/23 zeigt kräftiges Wachstum – Aussichten erfreulich – Präsenz HV verabschiedet COO Peter Krippner



Q1/23 zeigt kräftiges Wachstum – Aussichten erfreulich – Präsenz HV verabschiedet COO Peter Krippner Die Präsenz-HV in Hannover verabschiedete den COO Peter Krippner mit sehr großem Dank für sein prägendes Engagement in den 35 Jahren im Unternehmen. Seine Vorstandszuständigkeiten werden ab dem 01.07.23 von Dr. Martin Heuser und Carsten Salewski im jetzt dreiköpfigen Vorstand wahrgenommen. Herr Krippner bleibt als Berater dem Unternehmen weiterhin verbunden. Allen HV-Tops wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Der Vorstand zeigte sich zuversichtlich – trotz bekannter Störeinflüsse - die gesteckten Jahresziele zu erreichen – die 23er Guidance wurde bestätigt. Im FY 23 ist ein genereller Trendabbruch nicht zu erkennen, zumal in wichtigen Abnehmergruppen das Investitionsklima intakt ist. Der Q1/23-Umsatz stieg um 13,5 % YoY auf € 23,62 Mio. (Europa: +46% YoY; Amerika: -47% YoY; Asien: +17% YoY). Etwas schneller kam der Q1/23-Ordereingang (€ 35,16 Mio., +38,1 % YoY) voran. Die Vorproduktion hat die Kennzahl „Gesamtleistung“ spürbar (€ 28,27 Mio., +19,8 % YoY) wachsen lassen. Eine kräftige Ausweitung der Vorräte ging damit einher und war zu finanzieren, der Cashflow profitierte davon stark (€ 4,64 Mio., Q1/22: € 1,25 Mio.). Der Zinsaufwand stieg auf € -0,4 Mio. (Q1/22: € -0,08 Mio.), mit der Folge eines negativen Q1/23-EPS von € 0,00 (Q1/22: € 0,01). Die Q1/23-Book-to-Bill-Ratio lässt anhaltendes und hohes Wachstum erwarten, denn die Kennzahl erreichte bei einem rekordhohen Q1-Umsatz- und Orderanstieg (+13,5 %YoY/+38,1 % YoY) 148,9 % (12M/22: 105,3 %). Die am 28.03.23 erstveröffentlichte 23er Guidance wird aufgrund noch vorhandener Lieferketten-Hemmnisse und geopolitischer Spannungen immer noch vorsichtig formuliert, was insbesondere für den Korridor der EBIT-Marge (+5 % bis +10 % = € 5,5 - € 12,0 Mio.) gilt. Die Spanne des angestrebten Jahresumsatzes sieht ein Zuwachs von bis zu 13,7 % YoY vor (€ 110 - € 120 Mio. (Ordereingang: € 110 - € 120 Mio.)).

Vor diesem Hintergrund gesehen, ist die Bewertung u.E. günstig.

Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.equits.com/research-reports

