Kulicke and Soffa Industries kündigt Dividende an

Der Industriekonzern Kulicke and Soffa Industries Inc. (ISIN: US5012421013, NYSE: KLIC) zahlt am 10. Juli 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 19 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Record day ist der 22. Juni 2023. Mitte November 2022 steigert das Unternehmen die Dividende um 11,8 Prozent oder 2 US-Cents. Es war die dritte jährliche Anhebung in Folge.

Im Juni 2018 gab Kulicke and Soffa Industries den Start einer Dividendenzahlung bekannt. Aktuell werden 0,76 US-Dollar auf das Jahr gerechnet ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 57,94 US-Dollar (Stand: 8. Juni 2023) entspricht das einer Dividendenrendite von 1,32 Prozent.

Das Unternehmen wurde 1951 von Frederick W. Kulicke und Albert Soffa gegründet. Kulicke and Soffa Industries ist ein Hersteller von Hightech-Systemen für die Halbleiterindustrie. Es werden rund 3.100 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal (1. April) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 173,02 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 384,28 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 15,04 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 116,00 Mio. US-Dollar), wie am 3. Mai 2023 berichtet wurde. Der Gewinn je Aktie (non-GAAP) lag bei 0,38 US-Dollar. Kulicke and Soffa Industries erwartet für das dritte Quartal 2023 (1. Juli 2023) einen Umsatz von 190 Mio. US-Dollar (+/- 20 Mio. US-Dollar) sowie einen Gewinn je Aktie (non-GAAP) von rund 0,32 US-Dollar (+/- 10 Prozent).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 30,91 Prozent im Plus (Stand: 8. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,24 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de