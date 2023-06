MCDONALD’S - Jetzt aber?

McDonald's Corp. - WKN: 856958 - ISIN: US5801351017 - Kurs: 285,780 $ (NYSE)

Die McDonald’s-Aktie scheiterte am 09. Mai 2023 am Rekordhoch bei298,80 USD und setzte zu einer Konsolidierung an. Dabei fiel die Aktie gestern kurzzeitig unter das alte Rekordhoch bei 281,67 USD zurück. Dieser Rückfall wurde aber sofort aufgefangen. Die Aktie drehte zügig wieder nach oben und bildete eine lange weiße Tageskerze aus. Diese bildet zusammen mit der schwarzen Kerze vom Mittwoch ein bullisches Engulfing Pattern. Dieses Pattern gilt in der japanischen Candlesticklehre als Kaufsignal.

Die Aktie der Burgerkette könnte jetzt direkt weiter nach oben durchziehen und in Richtung 298,80 USD und später ca. 314 USD ansteigen.

Aber die Chance sollte der Wert jetzt auch nutzen. Versagt das bullische Candlestickpattern, indem die Aktie unter 280,00 USD, also unter das gestrige Tagestief fällt, dann wären weitere Abgaben gen 271,15 USD möglich.

Fazit: Für die McDonald's-Aktie steht nach dem gestrigen starken Tag eine kurzfristige Entscheidung an. Die Bullen haben Vorteile.

McDonalds Corp

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)