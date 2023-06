Aktien Wien Schluss: Positiver Wochenauftakt - ATX legt leicht zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der ATX stieg 10,46 Punkte oder 0,33 Prozent auf 3171,19 Zähler. Auch das europäische Börsenumfeld startete mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche.

Zuvor hatten bereits die Asien-Märkte überwiegend positive Vorgaben geliefert und auch die Wall Street zeigte sich im Frühhandel im grünen Bereich.

Marktbeobachter berichteten allerdings von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn. Die Anleger halten sich im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Leitzinsentscheidungen der US-Fed sowie der EZB bereits zurück. Während von der EZB am Donnerstag eine abermalige Zinsanhebung erwartet wird, dürfte die US-Notenbank Fed am Mittwoch still halten.

Datenseitig blieb es ruhig und auch von Notenbankvertretern dies- und jenseits des Atlantiks gab es im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen keine Äußerungen mehr, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Zudem fiel die Meldungslage zu den österreichischen Unternehmen ausgesprochen mager aus.

Zu den größeren Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten FACC mit einem Anstieg um 5,5 Prozent sowie Warimpex, die um gut fünf Prozent zulegen konnten. Lenzing zogen um 3,8 Prozent an. DO & CO sowie Strabag konnten jeweils gut drei Prozent gewinnen.

Fester tendierten auch die Versorger. So zogen Verbund um 1,5 Prozent an. Aktien der EVN schlossen um 1,2 Prozent höher. Hingegen büßten OMV angesichts stark rückläufiger Rohölnotierungen 1,2 Prozent an Wert ein.

Etwas schwächer zeigten sich die Bankwerte. Während Raiffeisen um 0,6 Prozent nachgaben, verloren Erste Group geringfügig um 0,13 Prozent. Bawag-Titel schlossen 0,05 Prozent im Minus.

Die Aktien des Flughafen Wien sowie der Telekom Austria wurden am Montag ex-Dividende gehandelt./ger/ste/APA/men